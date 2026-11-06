Ten smartfon ma Ci wystarczyć. Już możesz go zamówić

Ten smartfon, jak wskazuje jego nazwa, ma być „wystarczający”. Został zapowiedziany już dwa miesiące temu, a teraz w końcu można go zamówić.

Smartfon Enough Phone ma być „wystarczający”

Choć smartfony z wielkimi ekranami cieszą się bardzo dużą popularnością, to wiele osób decyduje się na zakup urządzenia z (jak naj)mniejszym wyświetlaczem. Enough Phone jest propozycją skierowaną do użytkowników, dla których liczy się przede wszystkim poręczność, ale bez konieczności godzenia się na kompromis w postaci kiepskiej specyfikacji technicznej.

źródło: Enough Phone

Enough Phone ma mieć bowiem całkiem przyzwoite parametry – średniopółkowe. Najważniejszy jest jednak ekran – będzie miał przekątną 5,3 cala i rozdzielczość HD+ 1520×720 pikseli (proporcje 19:9), co przekłada się na około 317 ppi (przy Full HD+ byłoby to blisko 500 ppi, a więc na flagowym poziomie). Niestety, producent nie wspomina nic o częstotliwości odświeżania, zatem najprawdopodobniej wyniesie ona 60 Hz.

Na wyposażeniu mają znaleźć się również procesor MediaTek Dimensity 7500 2,4 GHz (4 nm), 8 GB RAM, 128 GB pamięci wewnętrznej, slot na kartę microSD, wymienny akumulator o pojemności 3500 mAh, czytnik linii papilarnych na bocznej krawędzi, NFC, Wi-Fi 6 (2,4 i 5 GHz) oraz dwa aparaty 50 Mpix (z sensorem Sony IMX766) na tyle i 32 Mpix na przodzie. Do dyspozycji będzie też dual SIM (eSIM + SIM lub eSIM + microSD).

Całość ma fabrycznie pracować pod kontrolą systemu Android 17 (opcjonalnie można zdecydować się na OdysseyOS bez Google) i mierzyć 133x64x12 mm. Producent deklaruje udostępnianie aktualizacji oprogramowania do 2032 roku.

Jak kupić Enough Phone? (cena, dostępność)

Choć Enough Phone został oficjalnie zapowiedziany już kilka tygodni temu, to dopiero teraz rozpoczęła się jego sprzedaż. Zamówienie można złożyć za pośrednictwem platformy Kickstarter. Aktualnie najniższa kwota, za jaką można otrzymać to urządzenie, wynosi 399 dolarów (równowartość około 1570 złotych). Jest to oferta Super Early Bird.

Dostawa do Polski jest możliwa, a jej rozpoczęcie planowane jest na… maj 2027 roku. Za wysyłkę trzeba dodatkowo zapłacić – od 50 do nawet 250 dolarów. Ostateczna cena dostawy nie jest jeszcze znana – zostanie podana wtedy, kiedy firma będzie gotowa zrealizować zamówienia.

Należy mieć jednak świadomość, że aktualnie Enough Phone jest na etapie niedziałającego prototypu – pierwsze działające prototypy mają być gotowe dopiero w grudniu 2026 roku. W związku z tym nie ma pewności, czy faktycznie uda się sfinalizować ten projekt. Ponadto zastrzeżono, że w międzyczasie mogą zostać dokonane „niewielkie” zmiany w specyfikacji, na przykład w pojemności akumulatora.