Skopiowali iPhone’a 18 Pro i sprzedają go za 500 złotych

Smartfony Apple od początku były wzorem dla innych producentów, nie tylko chińskich, choć w szczególności. iPhone 18 Pro również często jest obiektem inspiracji, aczkolwiek w tym przypadku można mówić wprost o bezczelnym skopiowaniu.

Oukitel C18 udaje iPhone’a 18 Pro

Oukitel C18 usilnie stara się udawać smartfon Apple. Chińczycy skopiowali niemal 1:1 wygląd panelu tylnego, który najczęściej widzą osoby postronne, a także kolory, choć niebieski jest nieco intensywniejszy, a biała wersja jest bardziej szara. Mimo to podobieństwo jest uderzające.

A przynajmniej od tyłu, gdyż na przodzie jest wyświetlacz z wycięciem w kształcie litery „V” w górnej części, który w dodatku otaczają bardzo szerokie ramki, choć sam producent deklaruje, że współczynnik screen-to-body wynosi aż 93% (trudno jednak w to uwierzyć).

Oukitel C18 (źródło: Oukitel)

Jak nietrudno się domyślić, (marna) kopia iPhone’a 18 Pro ma słaby ekran, ponieważ cechuje go rozdzielczość zaledwie 1200×540 pikseli, więc nawet nie HD+. Obraz odświeżany jest (ze spodziewaną) częstotliwością 60 Hz, a jasność maksymalna wynosi 450 nitów. Przekątna zaś to 6,517 cala.

Smartfon Oukitel C18 nie będzie również szczególnie wydajny, gdyż wyposażono go w czterordzeniowy (!) procesor Unisoc T310 2,2 GHz (12 nm) oraz wolne pamięci RAM LPDDR3 (4 GB) i wewnętrzną typu eMCP (64 GB) lub eMMC (128 GB). Obsługiwane są też karty microSD o pojemności do 1 TB.

Ponadto urządzenie oferuje aparat o rozdzielczości 13 Mpix (f/2.2) na tyle i 5 Mpix (f/2.2) na przodzie oraz złącze słuchawkowe 3,5 mm i hybrydowy dual SIM (2x nano SIM lub SIM + microSD). Energię dostarczy mu zaś akumulator o pojemności 5000 mAh, który można ładować przez port USB-C z mocą zaledwie 10 W.

Całość ma wymiary 163,6×75,9×9,3 mm i waży 198 gramów. Fabrycznie zainstalowany system operacyjny to Android 16.

Kopia iPhone 18 Pro za ~500 złotych

Podczas gdy iPhone 18 Pro kosztuje od 1199 dolarów (w Polsce od 6299 złotych), za Oukitel C18 trzeba zapłacić 129,99 dolarów (równowartość około 510 złotych), choć wykorzystując kod rabatowy OUKC18, można obniżyć cenę o 10 dolarów, do ~470 złotych.

Rozpoczęcie wysyłki planowane jest na 23 listopada 2026 roku. Zdecydowanie jednak nie polecamy go kupować.