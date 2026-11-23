Te smart okulary to zupełnie nowy wymiar inteligencji. Urządzenie nie ma kamer, wyświetlaczy ani sztucznej inteligencji. Potrafią jednak coś, czego dotychczas brakowało w takim sprzęcie.

To mogą być smart okulary przyszłości

Inteligentne okulary jeszcze nie opanowały rynku i nie są tak popularne, jak mogłyby być. Mimo to wiele przedsiębiorstw próbuje swoich sił w tej dziedzinie. Własne smart okulary ma m.in. Google, które opracowało swoją kolekcję we współpracy z Warby Parker, Gentle Monster i Samsungiem. Z kolei Meta w październiku 2026 roku wprowadziła na polski rynek kilka nowych modeli inteligentnych okularów, w tym Ray-Ban Meta (Gen 3), Ray-Ban Meta Audio czy Oakley Meta.

Większość producentów jednak podchodzi do tworzenia tych smart produktów według dość utartego schematu. Co do zasady urządzenia te mają przekazywać informacje, pomóc użytkownikowi w stałym kontakcie z wirtualnym światem i śledzeniu wiadomości, a niektóre – wyposażone w kamery i AI – mogą również tłumaczyć to, co użytkownik ma przed sobą. Jednocześnie smart okulary mogą zostać wyposażone w soczewki korekcyjne, aby zadbać o dobre widzenie użytkownika. Mimo to, osoby z wadami wzroku mogą mieć problem z wyraźnym widzeniem w zależności od tego, gdzie chcą patrzeć.

Jeden z fińskich startupów IXI wpadł na pomysł, który mógłby ten kłopot rozwiązać. Te inteligentne okulary nie potrafią robić zdjęć, wyświetlać powiadomień ani też z pomocą asystenta AI odpowiadać na pytania. W zamian sprzęt automatycznie dostosowuje soczewki do wyraźnego widzenia z różnych odległości i koryguje wzrok.

Inteligentne okulary IXI | źródło: IXI

Inteligentne okulary IXI dostosowują soczewki do wady wzroku – jak to działa?

Okulary IXI zostały wyposażone w niewidzialne diody LED i fotodiody podczerwieni, co pozwala na śledzenie ruchu gałek ocznych użytkownika w podczerwieni i automatyczne przełączanie się pomiędzy pomiarem odległości a korekcją wzroku. Jak wspomina Gizmochina, tak opracowany system regulacji soczewek zużywa 3 miliwaty mocy.

Warto nadmienić, że działanie okularów IXI zostało oparte na technologii ciekłokrystalicznej, w której soczewki złożone są z kilku warstw ciekłokrystalicznych umieszczonych pomiędzy warstwami przewodzącymi. Sygnał elektryczny sprawia, że właściwości optyczne soczewek automatycznie dostosowują się pomiędzy korekcjami w zależności od tego, na co patrzy użytkownik – a dokładniej tego, w jakiej odległości od danego obiektu się znajduje.

Jak ma to działać w praktyce? Jeśli wzrok skierowany jest w dal, wykorzystywana jest korekcja wzroku do dali, natomiast gdy użytkownik chce zobaczyć bliższy obiekt – okulary automatycznie zapewniają korekcję do bliży. Dzięki temu osoby z wadą wzroku nie muszą zmieniać okularów, aby zobaczyć obiekty zlokalizowane w różnych odległościach.

Warto dodać, że jeśli akumulator wyczerpie się lub sprzęt ulegnie uszkodzeniu dostępny jest mechanizm awaryjny. Zazwyczaj w takiej sytuacji soczewki powracają do stanu bazowego, zwykle skonfigurowanego na widzenie w dal.

W styczniu 2026 roku prezes IXI wspominał, że premiera smart okularów może odbyć się w ciągu roku. Na ten moment nie ma jednak żadnych szczegółów, zgód organów regulacyjnych ani cen. Pozostaje więc uzbroić się w cierpliwość.