Słuchawkowe trendy zmieniają się. Xiaomi nie będzie patrzeć z boku

Przez lata producenci urządzeń audio przekonywali nas, że bezprzewodowe słuchawki dokanałowe z aktywną redukcją szumów to najlepsze, co można nam zaoferować. Od kilku lat rozwija się jednak druga ścieżka, która przestała być tylko ciekawostką. Teraz do trendu planuje dołączyć Xiaomi.

Słuchawki nie tylko do izolacji

Współczesne bezprzewodowe słuchawki dokanałowe mają sporo zalet. Oprócz niskiego progu wejścia, dzięki któremu najtańsze zestawy kosztują zaledwie kilkadziesiąt złotych, najczęściej wspominaną funkcją w ich kontekście jest ANC, czyli aktywna redukcja szumów. Dzięki technologii wyłapywania dźwięków otoczenia za pomocą mikrofonu i odtworzenia ich w odwróconej fazie dochodzi do wygłuszenia dźwięku, który ostatecznie dociera do uszu użytkownika. Rozwiązanie przydaje się osobom mającym problem ze skupieniem się w głośnych środowiskach czy zwyczajnie doświadczających dyskomfortu w związku z hałasem na zewnątrz.

Jest jednak też druga strona medalu – brak możliwości nasłuchiwania otoczenia oznacza mniejszą świadomość tego, co się dzieje wokół nas. Dlatego popularną alternatywą jest funkcja „transparentności”, która – zamiast wyciszać hałas – lekko go wzmacnia, dzięki czemu pozostajemy czujni na dźwięki otoczenia.

A co jeżeli zależy nam na tym, aby słuchawki „naturalnie” pozwalały na docieranie hałasu do naszych uszu? Rozwiązaniem są słuchawki TWS o otwartej konstrukcji, które nie zatykają kanału usznego, dzięki czemu słyszymy zarówno grające audio, jak i otoczenie. Swoje rozwiązanie w tej kwestii pokazał m.in. Huawei, Bose czy Nothing o od kwietnia 2026 roku jest niemal pewne, że nad nowym modelem w gamie pracuje też Samsung.

Xiaomi też będzie mieć swoje otwarte słuchawki

A jeżeli w świecie Androida za coś zabiera się Samsung, to istnieje spora szansa, że chwilę podobny sprzęt będzie chciało mieć Xiaomi (i vice versa). Choć chiński gigant ma na swoim koncie słuchawki spełniające założenia otwartej konstrukcji w postaci modelu Xiaomi OpenWear Stereo Pro, to zaanonsowany model charakteryzuje się bardziej zwartą budową i zamiast owijać się nad małżowiną, wystarczy przypiąć go do ucha.

Nowe słuchawki Xiaomi o otwartej konstrukcji (źródło: Lu Weibing | Weibo)

Lu Weibing, prezes działu mobilnego Xiaomi, udostępnił na swoim profilu Weibo wpis pokazujący słuchawki wraz z wyszczególnieniem ich najważniejszych cech. Na grafikach widać błyszczące wykończenie połączone z przezroczystą częścią wokół membrany i środkiem przypominającym płytę winylową, dzięki czarnej teksturze z rowkami.

Z przedpremierowych informacji wiadomo, że etui wyposażono w diodę LED, port USB-C, fizyczny przycisk oraz wbudowany głośnik. Oprócz tego powinniśmy spodziewać się wsparcia dla gestów wykonywanych na całej powierzchni słuchawek. Szczegóły specyfikacji takie jak wielkość przetwornika, wersja Bluetooth czy cena nie są jeszcze znane.

Nieoficjalnie mówi się, że prezentacja nowych słuchawek Xiaomi odbędzie się 28 maja 2026 roku.