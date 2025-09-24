Nowa opaska, smartwatch i słuchawki Xiaomi ociekają złotem. A są tanie

Xiaomi właśnie wjechało do Polski z garścią nowych produktów, które w dużej części kierowane są do płci pięknej. Znamy też polskie ceny każdej nowinki.

Xiaomi Smart Band 10 Glimmer Edition

Zacznę od o nowego wariantu smart opaski z lubianej serii Xiaomi. Smart Band 10 Glimmer Edition to znana nam od wielu miesięcy konstrukcja, jednak z pewnym stylistycznym twistem. Zamiast obudowy w jednym z bazowych kolorów (czarny, szary, biały lub różowy), producent zdecydował się na złoty odcień na ramce, a silikonowy pasek zastąpiono metalową klamrą ze szklanymi kryształkami. Jeżeli bazowa wersja Xiaomi Smart Band 10 była dla Was zbyt generyczna, to z tą edycją z pewnością wyróżnicie się z tłumu.

Xiaomi Smart Band 10 Glimmer Edition (Źródło: Xiaomi)

Cenę Xiaomi Smart Band 10 Glimmer Edition ustalono na 319 złotych.

Xiaomi Watch S4 41 mm

Pozostając w klimatach okołonadgarstkowych – chiński gigant zaanonsował w Polsce również nową wersję smart zegarka Watch S4, która powinna przypaść do gustu osobom o drobniejszych dłoniach lub preferujących mniejsze tarcze. W jej przypadku rozmiar to bowiem 41 mm. Na tym jednak różnice się nie kończą.

Mniejsza powierzchnia wpłynęła również na ekran i zamiast średnicy 1,43 cala panel ma 1,32 cala. Na szczęście takie parametry, jak rozdzielczość (466×466 pikseli), częstotliwość odświeżania 60 Hz i jasność HBM sięgająca 1500 nitów pozostały bez zmian. Skurczyło się jednak też ogniwo – z 486 na 320 mAh, co wpłynęło na czas pracy. Zamiast 15 dni na jednym ładowaniu producent obiecuje teraz do 8 dni nieprzerwanego działania.

Xiaomi Watch S4 41 mm (Źródło: Xiaomi)

Na szczęście Xiaomi Watch S4 41 mm otrzymał te same moduły, co Xiaomi Watch S4 47 mm. Co więcej, może się on pochwalić nowszym standardem Bluetooth 5.4. Jako stylistyczny dodatek firma pokusiła się również o inną paletę kolorystyczno-materiałową: do wyboru są trzy paski z gumy fluorowej (czarny, miętowy, biały) ze srebrnymi detalami na korpusie oraz złoty wariant z pozłacanym paskiem mediolańskim i diamentem wkomponowanym w koronkę.

Polska cena Xiaomi Watch S4 41 mm wynosi 649 złotych.

Xiaomi Open Wear Stereo Pro

To poniekąd niesamowite, że z jednej strony bezprzewodowe słuchawki powędrowały w kierunku maksymalnego odizolowania od otoczenia poprzez stosowanie dokanałowych konstrukcji i rozwijania ANC, a z drugiej producenci zauważyli, że jest również grupa ludzi, którym zależy na maksymalnie komfortowych „pchełkach”. Xiaomi Open Wear Stereo Pro to właśnie urządzenie skierowane do nich.

Xiaomi Open Wear Stereo Pro (Źródło: Xiaomi)

Tym, na co warto zwrócić uwagę, jest trzypunktowy system podparcia, sprawiający, że wielogodzinne sesje z założonymi słuchawkami nie powinny już kojarzyć się ze zmęczeniem uszu. Aby całość była maksymalnie uniwersalna, zastosowano tytanowy drut, który dopasowuje się do kształtu małżowiny i „zapamiętuje” go.

Jako że wygodnym słuchawkom powinien towarzyszyć dobry dźwięk, Xiaomi zdecydowało się na tweetery PZT i dynamiczny przetwornik 13×18 mm. W dzisiejszych czasach sprzęt musi iść w parze z oprogramowaniem, zatem producent dorzucił do kompletu wrażeń obsługę kodeków AAC, SBC, LDAC, dźwięk przestrzenny oraz ustawienia korekty dźwięku, w tym profile, przy których pomagał Harman. Konstrukcja charakteryzuje się również mniejszym wyciekiem dźwięku, dzięki czemu w miejscach, gdzie cisza jest mile widziana, Open Wear Stereo Pro nie będą zwracać na siebie uwagi.

Xiaomi Open Wear Stereo Pro (Źródło: Xiaomi)

Zastosowane w zestawie akumulatory wystarczają na około 8,5 godziny grania, a w połączeniu z etui ładującym całość może funkcjonować w tandemie do 45 godzin. Jeżeli jednak zajdzie potrzeba szybkiego doładowania, 10 minut w ładowarce wystarczy, aby zyskać dodatkowe dwie godziny odsłuchu.

Słuchawki Xiaomi Open Wear Stereo Pro są dostępne w trzech kolorach: czarnym, szarym oraz złotym i kosztują 639 złotych.