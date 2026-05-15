Netflix startuje z nowym projektem. Czy takie treści przypadną Ci do gustu?

Netflix wystartował z nowym projektem. Zajmie się tworzeniem treści, które niekoniecznie każdemu przypadną do gustu. Na ten moment właściciele serwisu poszukują wykwalifikowanych pracowników.

Powstało nowe wewnętrzne studio – Netflix poszukuje wykwalifikowanych pracowników

Netflix to jedna z najbardziej znanych platform VOD na całym świecie. Trzeba przyznać, że serwis ten niejednokrotnie był pionierem nowych rozwiązań. W styczniu 2026 roku wspominaliśmy, że do Netfliksa trafi kolejny rodzaj treści, dedykowany na smartfony, a będzie nim kanał z pionowymi filmami. Ponadto Netflix zawarł „pakt” ze Spotify, dzięki czemu w bibliotece platformy zadebiutowały wideopodcasty.

Wygląda na to, że teraz Netflix wystartował z kolejnym intrygującym projektem. Na liście ofert pracy pojawiły się angaże na różne stanowiska w nowym studio o nazwie INKubator (określanym również jako INK). Pracownicy poszukiwani są na terenie Los Angeles oraz w Kalifornii.

Platforma VOD pragnie zatrudnić m.in. dyrektora technicznego, kierownika produkcji, dyrektora ds. technologii grafika komputerowego, inżynierów oprogramowania, specjalistę od komponowania obrazów, producenta oraz osoby do działu artystycznego.

Studio Netflix INKubator – jakie treści będzie tworzyć?

Co jednak najważniejsze, w treści ofert zatrudnienia wspomniano o użytkowaniu generatywnej sztucznej inteligencji GenAI opartej na obrazach, wideo oraz tekście. Co to w praktyce oznacza?

Jak twierdzi LowPass, studio INKubator ma zajmować się tworzeniem krótkometrażowych animacji generowanych za pomocą technologii opartych na sztucznej inteligencji. Według źródła jednostkę powołano po cichu już w marcu 2026 roku. Jak podkreślono w ofercie pracy na dyrektora ds. technologii – INK ma stać się studiem animacji nowej generacji, nastawionym na kreatywność.

Wśród już zatrudnionego kierownictwa INKubator znalazła się Seerena Iyer, która wcześniej pracowała w DreamWorks Animation, MRC Studios oraz A24 Films. Warto też wspomnieć, że Netflix na początku 2026 roku przejął InterPositive – startup trudniący się sztuczną inteligencją, choć ukierunkowany głównie na postprodukcję.