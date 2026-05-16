MSI przygotowało RTX-a, w którym czuć Moc. A ta podpórka… złoto!

W tym roku fani przygód z odległej galaktyki nie powinni narzekać na nudę zarówno w kinach, jak i przed monitorem czy telewizorem. 22 maja na srebrnym ekranie zadebiutują „Gwiezdne Wojny: Mandalorian i Grogu”, a 6 października swoją premierę powinno mieć „Star Wars: Galactic Racer”. Z tej okazji MSI przygotowało wyjątkową edycję karty graficznej GeForce RTX 5080.

Co oferuje wyjątkowy MSI GeForce RTX 5080?

W wydaniu tajwańskiego producenta RTX 5080 to karta oferująca 16 GB RAM-u w technologii GDDR7. Jej wyjątkowym elementem jest system chłodzenia Trio Frozr 4, na który składają się trzy wentylatory Stormforce, których łopatki przypominają pazury; miedzianą podstawę pokrytą niklem oraz zoptymalizowany przepływ powietrza za pomocą technologii Wave Curve 4.0 i Air Antegrade Fin 2.0. Wisienką na torcie jest podświetlenie RGB.

Limitowana edycja karty graficznej została zrobiona w naprawdę ciekawy sposób. Podstawową inspiracją dla obudowy ze szczotkowanego metalu była zbroja Din Djarina – łowcy głów, będącego bohaterem serialu nadchodzącego filmu, jak i serialu „Mandalorianin”. Dodatkowo na plecach karty umieszczono wizerunek bohatera granego przez Pedro Pascala wraz z Grogu.

Limitowana karta graficzna MSI GeForce RTX 5080 (źródło: MSI)

Podejrzewam że tym, co najbardziej spodoba się fanom Star Wars w zestawie, nie będzie jednak sama karta a… wspornik GPU. Zamiast zwykłego regulowanego kawałka plastiku, potężną moc urządzenia będzie podpierał sam Grogu. Jeżeli dotychczas byliście przekonani, że takie akcesorium nie może pełnić funkcji kolekcjonersko-estetycznej – oto dowód.

Oprócz tego MSI pozwoliło sobie jeszcze na jedną opcję personalizacji oprócz podświetlenia karty – w pudełku znajdują się cztery magnetyczne backplate’y, na których widnieje: Hełm Mandalorianina, Emblemat pozostałości Imperium, Godło Nowej Republiki oraz podobizna Grogu.

Limitowaną kartę graficzną MSI GeForce RTX 5080 16G The Mandalorian and Grogu OC przygotowano wyłącznie z myślą o rynku europejskim i nakład wynosi zaledwie 500 sztuk. Cena i data debiutu nie jest znana.

Karta jako wspaniały dodatek do kolekcji (i nie tylko)

Warto w tym miejscu wspomnieć o trwającej kampanii „Tryb Wakacje: ON” przygotowanej przez MSI. W jej ramach możecie wygrać m.in. voucher na wakacje o wartości 10 tys. złotych, rok darmowej pizzy w Pizza Hut oraz 300 kuponów na kanapkę Zinger dostępną w sieci restauracji KFC.

Aby wziąć udział w zabawie wystarczy wykonać trzy kroki:

Kupić wybrany sprzęt MSI w trakcie trwania akcji – może to być zarówno drobne akcesorium pokroju słuchawek czy myszki, jak i gamingowy laptop, Zarejestrować zakup na oficjalnej stronie kampanii, Opisać w ramach pytania konkursowego „gdzie zabierzesz swój sprzęt MSI oraz jak spędzisz z nim wakacyjne chwile.”

Ci, którzy planują zakup ww. limitowanej karty, powinni mieć z góry odpuszczony punkt 3. – w końcu wszyscy wiedzą, że spędziliby całe wakacje w Odległej Galaktyce i nadrabiali gwiezdnowojenne, gamingowe zaległości 😉