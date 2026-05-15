Android i iOS bliżej siebie. Nowa funkcja trafia do użytkowników

Funkcja ma ułatwić przekazywanie plików pomiędzy urządzeniami z Androidem a sprzętem z iOS. Wystarczy użyć kodu QR.

Nowy sposób na przesyłanie plików pomiędzy Androidem a iOS

W 2025 roku Google wprowadziło wsparcie dla AirDrop w smartfonach z Androidem. Funkcja początkowo była ograniczona tylko do kilku urządzeń – serii Google Pixel 10. Z czasem jednak dostępność została rozszerzona – kilka miesięcy temu dowiedzieliśmy się, że wsparcie dla AirDrop zawita na więcej smartfonów z Androidem. Natomiast teraz firma z Mountain View rozpoczęła proces wdrażania kolejnego rozwiązania, które też ma ułatwić wymianę plików.

Wypada jeszcze wspomnieć, że omawiana nowość została zapowiedziana kilka dni temu. Podczas The Android Show: I/O Edition 2026 poznaliśmy funkcję Quick Share z kodami QR.

Jak działa nowe rozwiązanie? Otóż użytkownik smartfona z Androidem może wygenerować kod QR, który następnie właściciel iPhone’a może zeskanować za pomocą aplikacji Aparat. W kolejnych kroku, już po zeskanowaniu, plik jest przesyłany do chmury i dostarczany za pośrednictwem prywatnego linku.

źródło: Android Authority

Warto dodać, że plik – jak podaje Google – jest szyfrowany i pozostaje dostępny do pobrania przez maksymalnie 24 godziny. Plik może być pobrany tylko przez jednego użytkownika – link nie może być przesyłany do innym osób, tak jak przykładowo link do plików w Dysku Google.

W związku z tym, że proces udostępniania przeprowadzany jest stopniowo, jeszcze nie wszyscy mają dostęp do nowej funkcji. Pozostaje więc uzbroić się w cierpliwość i poczekać.

Google może ułatwić znalezienie znajomego w tłumie

Właściciele iPhone’ów mogą korzystać z funkcji Znajdowanie dokładne, aby zlokalizować znajomego znajdującego się w pobliżu. Rozwiązanie może być przydatne w zatłoczonych miejscach, bowiem za pomocą strzałki pokazuje aktualną pozycję drugiej osoby oraz wyświetlana jest przybliżona odległość dzieląca dwóch użytkowników.

źródło: Apple

Ciągi znaków odkryte w aplikacji Usługi Google Play (wersja beta 26.20.30) sugerują, że Google pracuje nad podobną funkcją, która będzie częścią Find Hub. Na ten moment nie jest jednak jasne, jaka technologia może zostać wykorzystana do precyzyjnego lokalizowania innych osób. Niektórzy wskazują, że najpewniej będzie to Bluetooth lub UWB.

Obecnie prace są na wczesnym etapie. Zapowiada to, że na efekty możemy jeszcze sporo poczekać.