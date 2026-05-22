Świetne słuchawki w nowym wydaniu. A nawet dwóch

Soundcore Liberty 5 Pro to najnowsza generacja jednych z najcieplej ocenianych słuchawek bezprzewodowych na rynku. Nowy model debiutuje na rynku wraz z (jeszcze bardziej wypasionym) bratem: Liberty 5 Pro Max.

Słuchawki Soundcore Liberty 5 Pro i Liberty 5 Pro Max debiutują na rynku

Kluczową nowinką w premierowych słuchawkach jest autorski chip AI Thus, który znacząco redukuje zużycie energii, ponieważ nie wymaga ciągłego przesyłania danych między pamięcią a procesorem, lecz wykonuje obliczenia bezpośrednio w komórkach pamięci NOR Flash. Rozwiązanie to potrzebuje też mniej fizycznej przestrzeni, a równocześnie zwiększa wydajność w wymagających zadaniach realizowanych w czasie rzeczywistym (takich jak redukcja szumów podczas rozmów głosowych). W efekcie jakość połączeń ma być nieporównywalnie lepsza niż w poprzedniej generacji.

Słuchawki Liberty 5 Pro i Liberty 5 Pro Max wykorzystują również adaptacyjne ANC, dla którego bazę stanowi system 8 mikrofonów odczytujących sygnał 384000 razy na sekundę. Dzięki temu słuchanie muzyki w odcięciu od otoczenia ma być maksymalnie komfortowe, a sam proces – dwa razy skuteczniejszy niż w modelu Soundcore Liberty 4 Pro z 2024 roku, który między innymi za sprawą efektywnego odszumiania trafił do naszego rankingu najlepszych tanich słuchawek bezprzewodowych.

Soundcore Liberty 5 Pro (fot. Anker)

Co jeszcze oferują nowe słuchawki Soundcore?

Oba nowe modele zostały wyposażone w 9,2-milimetrowe przetworniki, wykorzystują technologię Bluetooth 6.1, obsługują kodeki AAC, SBC i LDAC, a do tego oferują efekty przestrzenne w formacie Dolby Atmos (z funkcją śledzenia ruchów głowy). Nie zabrakło też korektora EQ umożliwiającego dostosowanie brzmienia do własnych preferencji, a wisienką na torcie jest funkcja HearID 5.0, która optymalizuje dźwięk pod kątem słuchu konkretnego użytkownika.

Jeśli natomiast chodzi o czas pracy, w obu przypadkach sięga on 6,5 godziny, a wraz z etui czas ten wydłuża się do 28 godzin. Co warto podkreślić, obie wartości odnoszą się do sytuacji, w której użytkownik korzysta z aktywnej redukcji szumów (ANC). Ponadto, w razie czego wystarczy 5-minutowe doładowanie, by uzyskać kolejne 4 godziny działania.

Soundcore Liberty 5 Pro Max (fot. Anker)

Skoro już wspomniałem o etui, warto się na moment zatrzymać przy tym elemencie. Po pierwsze dlatego, że naprawdę może się podobać, a po drugie – bo jest to jedna z największych różnic pomiędzy dwoma premierowymi modelami. Liberty 5 Pro ma etui z 0,96-calowym ekranem TFT wyświetlającym jedynie podstawowe parametry, podczas gdy etui Liberty 5 Pro Max dysponuje 1,78-calowym panelem AMOLED wypełniającym niemal cały front i pozwalającym na wygodne sterowanie odtwarzaniem.

Drugą różnicą pomiędzy tymi modelami jest funkcja AI Note-Taker, dostępna wyłącznie w słuchawkach z dopiskiem Max. To rozwiązanie, które jest w stanie generować transkrypcje na żywo, wraz z identyfikacją mówców. Ot, ciekawostka.

Soundcore Liberty 5 Pro po lewej i Liberty 5 Pro Max po prawej (fot. Anker)

Ile kosztują słuchawki Soundcore Liberty 5 Pro i Liberty 5 Pro Max?

Nowe słuchawki Soundcore są już dostępne na rynku amerykańskim. Model Liberty 5 Pro (występujący w czarnym, niebieskim, różowym i białym kolorze) został wyceniony na 170 dolarów (równowartość ~620 złotych), a Liberty 5 Pro Max (w czerni lub złocie) kosztuje 230 dolarów (~840 złotych).

Na razie nie wiemy nic na temat ewentualnej premiery tych urządzeń w Polsce, ale pomyślny scenariusz wydaje się prawdopodobny.