Orange chce Cię chronić. Nawet jeśli nie jesteś w Orange

W sieci zagrożenie czai się za każdym rogiem. CyberTarcza Go to nowa propozycja Orange dla osób, które chcą się przed tym kompleksowo ochronić. Kryjący się za tym pomysł jest prosty.

CyberTarcza Go to aplikacja przeznaczona do tego, by działać w tle na telefonie lub tablecie z Androidem albo też iPhonie lub iPadzie. Nie zakłócając normalnego korzystania, na bieżąco monitoruje ona to, co dzieje się na urządzeniu i nie dopuszcza do otwierania złośliwych linków – przy próbie strona jest blokowana, a na ekranie wyświetla się stosowna informacja.

W ten sposób Orange chce chronić klientów przed phishingiem, czyli cyberprzestępstwem polegającym na próbie wyłudzenia danych poprzez podszywanie się pod zaufane podmioty. Bazując na wiedzy CERT Orange Polska i analizie AI w czasie rzeczywistym, blokowane są linki w przeglądarce internetowej, mediach społecznościowych i komunikatorach, a także e-mailach i SMS-ach. Z danych CERT Orange Polska wynika bowiem, że 9 na 10 Polaków otrzymuje fałszywe wiadomości.

CyberTarcza Go pozostaje aktywna, niezależnie od tego, czy korzysta się z Wi-Fi czy łączności komórkowej (5G lub 4G; Orange wyłączyło bowiem 3G w 2025 roku) – zarówno w kraju, jak i w roamingu. Co więcej, aby z niej korzystać, nie trzeba nawet być klientem sieci Orange – usługa jest dostępna dla wszystkich zainteresowanych osób… skłonnych za to zapłacić.

Ile kosztuje CyberTarcza Go od Orange?

Aplikacja CyberTarcza Go jest udostępniana w ramach subskrypcji, której cena wynosi 14,99 złotych z VAT miesięcznie. W ramach jednego abonamentu możliwe jest chronienie maksymalnie 3 urządzeń – zarówno prywatnych, jak i firmowych. W razie czego można najpierw sprawdzić usługę bez opłat w ramach 30-dniowego okresu próbnego.

Aby skorzystać z CyberTarczy Go, należy pobrać aplikację ze sklepu Google Play lub App Store. Klienci Orange mogą ją w dodatku aktywować w salonie, na stronie Orange (zakładka Usługi dodatkowe), w aplikacji (Pakiety i usługi – Bezpieczeństwo) albo wysyłając darmowy SMS o treści CTGO na numer 80200.