Nowy smartfon Realme przypomina mi stare telefony komórkowe

Nie tęsknię za starymi, dobrymi czasami, ponieważ dziś z użyciem smartfona można zrobić to, do czego kiedyś trzeba było użyć kilku różnych urządzeń. Nostalgia jednak pozostaje. Nowy smartfon Realme 16T przypomniał mi stare komórki.

Nowy smartfon Realme 16T 5G oferuje coś, co kiedyś było standardem w telefonach komórkowych

Tym, co wyróżnia nowy smartfon Realme 16T 5G, jest lusterko na tyle, znajdujące się obok dwóch aparatów. Od razu można doprecyzować, że główny ma rozdzielczość 50 Mpix (f/1.8), a drugi – z matrycą monochromatyczną – 2 Mpix (f/2.4). Kiedyś taki element był często spotykany w telefonach komórkowych i miał pomagać robić autoportrety, ponieważ aparaty na przodzie pojawiły się dopiero później.

Realme 16T 5G (źródło: Realme)

Realme 16T 5G to już drugi smartfon Realme z lusterkiem na tyle – pierwszym był Realme 16 5G, który trafił do sprzedaży w Polsce w kwietniu 2026 roku. Początkowo kosztował 1599 złotych, ale dziś kupicie go za nawet 1399 złotych. Korzystanie z niego może być kuszącą możliwością, ponieważ na przodzie jest 16 Mpix (f/2.4) aparat – tylny powinien zapewnić lepsze efekty.

A skoro już o froncie mowa, jego większą część zajmuje 6,8-calowy wyświetlacz LCD o rozdzielczości HD+ 1570×720 pikseli (254 ppi), który odświeża obraz z częstotliwością nawet 144 Hz i osiąga jasność do 1200 nitów. Za jego ochronę odpowiedzialne jest szkło Panda-1681.

Wewnątrz smartfon Realme 16T 5G ma natomiast procesor MediaTek Dimensity 6300, komorę parową o powierzchni 5300 mm2, do 8 GB RAM LPDDR4X, do 256 GB pamięci wbudowanej typu UFS 2.2 (z możliwością rozszerzenia za pomocą karty microSD) i akumulator o pojemności 8000 mAh, który można ładować przewodowo z mocą maksymalnie 45 W. Producent deklaruje, że taki zapas energii wystarczy na 3 dni działania. „Prawie” jak w starych komórkach.

Ponadto smartfon Realme 16T 5G oferuje jeszcze m.in. czytnik linii papilarnych, dual SIM, Bluetooth 5.3, Wi-Fi 5 oraz odporność na pył i wodę, zgodną z kryteriami klas IP66, IP68, IP69 i IP69K. Fabrycznie zainstalowany system to Android 16 z nakładką Realme UI 7.0. Wymiary wynoszą zaś 166,4×78,2×8,8 mm, a masa – 224 gramy.

Ile kosztuje smartfon Realme 16T 5G?

Najnowszy smartfon Realme 16T 5G zadebiutował dziś w Indiach, gdzie będzie sprzedawany w trzech konfiguracjach:

6/128 GB za 29999 rupii (równowartość około 1145 złotych),

8/128 GB za 31999 rupii (~1220 złotych),

8/256 GB za 34999 rupii (~1335 złotych).

Na tę chwilę producent nie potwierdził dostępności w innych krajach.

Realme 16T 5G vs Realme 16 5G – porównanie specyfikacji