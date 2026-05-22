Ten smartfon ma wywołać wstrząs na rynku. A przynajmniej tak sugeruje jego nazwa

Ten producent usilnie stara się przebić do mainstreamu, choć wciąż z marnym skutkiem. Nazwa jego nowego smartfona sugeruje, że nie zamierza się poddać i chce „zatrząść” rynkiem.

Nowy smartfon HMD może zwrócić uwagę, ale niekoniecznie skraść serca klientów

W przeszłości HMD starało się przywrócić dawną chwałę marce Nokia, ale bez powodzenia. Finowie postanowili więc spróbować zaistnieć na rynku smartfonów w inny sposób – wprowadzając do sprzedaży urządzenia sygnowane własnym logo.

Jedną z ich kolejnych nowości ma być smartfon HMD Thunder Pro. Słowo thunder oznacza po angielsku m.in. grzmot, który wywołuje duży huk oraz sprawia, że wszystko wokół się trzęsie. Czy konkurencja też zadrży w momencie jego premiery?

Niekoniecznie (ze wskazaniem na „nie”), ponieważ specyfikacja nie będzie zabójcza, choć równocześnie nie będzie (aż tak bardzo) zła, z jednym wyjątkiem. Na zdecydowanie najmocniejszy element zapowiada się aparat główny o rozdzielczości 50 Mpix z optyczną stabilizacją. Obok niego znajdzie się jeszcze 8 Mpix, prawdopodobnie z obiektywem ultraszerokokątnym.

HMD Thunder Pro (źródło: @smashx_60 | X)

Aparat na przodzie również ma mieć 50 Mpix. Zostanie on ulokowany w obrębie wyświetlacza OLED o rozdzielczości Full HD+ z funkcją odświeżania obrazu z częstotliwością 90 Hz. Ta ostatnia wartość nie jest aktualnie satysfakcjonująca nawet w budżetowcach, gdyż choćby dziś zaprezentowany Realme 16T 5G oferuje odświeżanie z prędkością aż 144 Hz.

Ponadto smartfon HMD Thunder Pro zaoferuje 8 GB RAM, 256 GB pamięci wbudowanej typu UFS 2.2, akumulator o pojemności 6000 mAh i głośniki stereo. Jego piętą achillesową będzie jednak marny procesor – Unisoc T620 2,2 GHz, produkowany z użyciem 12-nm litografii i nieobsługujący 5G.

Tymczasem oficjalnie zadebiutował smartfon HMD Vibe 2 5G

O ile premiera HMD Thunder Pro dopiero przed nami, o tyle oficjalnie na rynku zadebiutował inny smartfon HMD Vibe 2 5G, którego wygląd wyraźnie jest inspirowany designem iPhone’a 17 Pro.

HMD Vibe 2 5G (źródło: HMD)

Pod względem specyfikacji mu jednak daleko do obiektu inspiracji, ponieważ to typowy budżetowiec. Smartfon HMD Vibe 2 5G ma bowiem 6,75-calowy wyświetlacz IPS o rozdzielczości HD+ 1600×720 pikseli z funkcją odświeżania obrazu z częstotliwością 120 Hz, od 4 do 6 GB RAM, od 64 do 128 GB pamięci wbudowanej, dwa aparaty: 50 Mpix na tyle i 8 Mpix na przodzie oraz procesor Unisoc T8200 i system Android 16. W przypadku tego ostatniego producent obiecuje poprawki zabezpieczeń przez… dwa lata co kwartał. Żałosne.