Nowe słuchawki Huawei FreeBuds Pro 3 od dziś dostępne w Polsce

Huawei sukcesywnie wprowadza do Polski kolejne nowości. Pierwszy był złoty smartwatch Watch Ultimate za 12999 złotych, następny tablet MatePad 11,5″ za 2299 złotych (w zestawie z klawiaturą i rysikiem), a teraz przyszedł czas na słuchawki FreeBuds Pro 3. Ile trzeba za nie zapłacić? Spoiler: są najtańsze z ww. trójki.

Co oferują słuchawki Huawei FreeBuds Pro 3? (specyfikacja)

Najnowsza generacja słuchawek z serii Pro została wyposażona w system dwóch przetworników Ultra-Hearing, które według deklaracji firmy mają zapewnić „ultrarealistyczny dźwięk”. FreeBuds Pro 3 pracują w zakresie częstotliwości od 14 Hz do 48 kHz, a do tego obsługują kodeki dźwięku o wysokiej rozdzielczości – L2HC 2.0 i LDAC. Ponadto zapewniają potrójny korektor adaptacyjny, który poprzez wykrywanie poziomu głośności, kształtu przewodu słuchowego użytkownika i warunków otoczenia dostosuje optymalny poziom dźwięku i jego parametry. Producent chwali się też certyfikatami HWA i Hi-Res Audio Wireless.

fot. Katarzyna Pura / Tabletowo.pl

Jak przystało na topowe słuchawki, Huawei FreeBuds Pro 3 oferują również adaptacyjną aktywną redukcję hałasu ANC 3.0, która według deklaracji firmy jest wydajniejsza aż o 50% względem ANC we FreeBuds Pro 2. Do tego zastosowano w nich 2,5-krotnie skuteczniejszą niż w poprzedniej wersji technologię przechwytywania głosu Pure Voice 2.0, a także nowy model redukcji zakłóceń spowodowanych wiatrem (ten ma być aż o 80% lepszy niż w poprzedniej generacji tych TWS-ów).

Nowe słuchawki Huawei FreeBuds Pro 3 można połączyć jednocześnie z dwoma urządzeniami naraz (przełączanie między nimi jest możliwe za pośrednictwem aplikacji AI Life) – obsługiwane są również iPhone’y. Według deklaracji producenta, czas pracy na jednym ładowaniu z włączonym ANC wynosi do 4,5 godziny, a z wyłączonym do 6,5 godziny. Razem z etui ładującym można go wydłużyć w obu przypadkach do odpowiednio 22 lub nawet 31 godzin. Pełne naładowanie słuchawek trwa 40 minut, a etui godzinę. Co ważne: to ostatnie można ładować też indukcyjnie, tj. bezprzewodowo.

Producent informuje również, że każda słuchawka waży 5,8 grama, a etui 46 gramów. Na koniec warto jeszcze dodać, że Huawei FreeBuds Pro 3 cechują się odpornością na pył i wodę zgodnie z kryteriami standardu IP54.

Polska cena nowych słuchawek Huawei FreeBuds Pro 3

Nowe słuchawki Huawei FreeBuds 3 Pro są dostępne w Polsce w trzech wersjach kolorystycznych: białej, srebrnej i zielonej. Ich sugerowana cena została ustalona na 899 złotych – dokładnie tyle samo kosztowały na start Huawei FreeBuds Pro 2. Za pierwsze Huawei FreeBuds Pro trzeba było natomiast zapłacić 849 złotych, zatem producent utrzymuje cenę na stałym poziomie pomimo inflacji. A w zestawie dodawane są teraz gumki w aż czterech rozmiarach, od XS.

fot. Katarzyna Pura / Tabletowo.pl

Słuchawki możecie od dziś kupić w oficjalnym sklepie producenta oraz popularnych sieciach z elektroniką – RTV Euro AGD, Media Expert, Media Markt, Komputronik i x-kom, a także w oficjalnej Strefie Marki na Allegro i na platformie Amazon.

Jeśli zainteresowały Was FreeBuds Pro 3, to mamy dla Was ważną informację – jeszcze dziś na Tabletowo.pl pojawi się ich recenzja, w której Jakub przestawi ich możliwości oraz mocne i słabsze strony.