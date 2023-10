WIADOMOŚĆ DNIA: Apple obniżyło ceny swoich tabletów!

W ostatnim czasie mówiło się, że w tym tygodniu Apple zaprezentuje „po cichu” nowe tablety. Wciąż nie mamy 100% pewności, że tak się stanie, ponieważ nie ma co do tego zgodności w różnych, równie wiarygodnych źródłach. Faktem natomiast stała się obniżka cen dostępnych obecnie iPadów!

Spodziewaliśmy się, że Apple obniży ceny iPadów

Apple przyzwyczaiło nas do tego, że po prezentacji nowych tabletów obniża ceny poprzednich generacji. Szkopuł w tym, że dziś nie zadebiutował żaden nowy iPad, a jedynie Apple Pencil z USB-C, który aktualnie jest najtańszym rysikiem w ofercie producenta z Cupertino. Najwyraźniej stało się to jednak dla niego argumentem do obniżenia cen sprzedawanych już od roku lub nawet dwóch lat modeli.

Jako że Apple obniżyło ceny wszystkich aktualnie sprzedawanych tabletów, od razu przejdę do konkretów – oto nowe, obowiązujące od 17 października 2023 roku w oficjalnym sklepie producenta, ceny iPadów:

iPad 9. generacji 64 GB WiFi – 1799 złotych, 64 GB WiFi + Cellular – 2579 złotych, 256 GB WiFi – 2699 złotych, 256 GB WiFi + Cellular – 3479 złotych,

iPad 10. generacji 64 GB WiFi – 2299 złotych, 64 GB WiFi + Cellular – 3199 złotych, 256 GB WiFi – 3199 złotych, 256 GB WiFi + Cellular – 4099 złotych,

iPad mini 2021 (6. gen) 64 GB WiFi – 2799 złotych, 64 GB WiFi + Cellular – 3699 złotych, 256 GB WiFi – 3699 złotych, 256 GB WiFi + Cellular – 4599 złotych,

iPad Air 2022 (5. gen) 64 GB WiFi – 3299 złotych, 64 GB WiFi + Cellular – 4199 złotych, 256 GB WiFi – 4199 złotych, 256 GB WiFi + Cellular – 5099 złotych.



Warto przypomnieć, że po premierze iPada 10. generacji i nowych iPadów Pro Apple zdecydowało się podnieść ceny iPada 9. generacji, iPada Air 2022 oraz iPada mini 2021. Wszystkie tablety wciąż są jednak droższe niż w dniu swojej premiery o ~200-300 złotych, w zależności od modelu.

Ceny iPadów po podwyżkach w październiku 2022 roku (fot. Tabletowo.pl)

Ile teraz kosztuje iPad Pro 2022?

W momencie premiery w październiku 2022 roku iPad Pro 11″ WiFi kosztował od 5199 złotych, a WiFi + Cellular od 6199 złotych, natomiast iPad Pro 12,9″ WiFi od 7199 złotych, a WiFi + Cellular od 8199 złotych. Ceny od dziś są zaś następujące: