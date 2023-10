Huawei odświeża tablet MatePad 11. Różnice ledwo widać

Nowy tablet Huawei właśnie zadebiutował w Polsce. Ma 11-calowy ekran 2,5K, flagowy układ mobilny, odłączaną klawiaturę w zestawie i… jest niemal taki sam jak urządzenie sprzed dwóch lat.

Nowy, stary Huawei

Zacznijmy od układu mobilnego, które przecież zmieniają się tak szybko, że warto byłoby podmienić go na coś nowszego. Nie tym razem. Zarówno wersja z 2021 roku, jak i model odświeżony oferują chipset Qualcomm Snapdragon 865. Co więcej, sparowano go z taką samą ilością RAM-u oraz pamięci wewnętrznej, czyli kolejno 6 oraz 128 GB. Nad długą pracą na baterii czuwa ogniwo o identycznej pojemności, czyli 7250 mAh z możliwością szybkiego ładowania mocą 22,5 W.

Ekran, choć taki sam, na szczęście nie zdążył się zdezaktualizować. 11-cali w połączeniu z rozdzielczością 2,5K (2560×1600 pikseli) o maksymalnej jasności 480 nitów i częstotliwości odświeżania do 120 Hz, wciąż powinien spełniać więcej niż podstawowe potrzeby. Podobne wymagania spełnia zestaw aparatów z kamerką do selfie oraz oczkiem z tyłu. Huawei nie podał rozdzielczości obu sensorów – w przypadku poprzednika było to 8 Mpix z przodu i 13 Mpix z tyłu.

Chodzi o detale

Gdzie zatem możemy spotkać zmiany w Huawei MatePad 11 na 2023 rok? Przede wszystkim, urządzenie startuje z wyższej wersji HarmonyOS. Poprzednia generacja zaczynała z „dwójką” z przodu, nowy tablet po wyjęciu z pudełka pracuje pod kontrolą wersji 3.1.

Oprócz systemu operacyjnego, wyższym numerkiem charakteryzuje się algorytm wspomagający czterogłośnikowy system audio – zamiast Histen 7 mamy tu do czynienia z edycją 8.1. Niestety, brakuje tym razem informacji o współpracy z Harman Kardon – oby nie odbiło się to negatywnie na jakości dźwięku.

Od strony estetycznej pojawiła się również nowa wysepka na aparat z tyłu oraz kompozytowa obudowa w wariancie „gwiezdnej czerni”, choć na zdjęciach wygląda tak samo „czarno” jak dwa lata temu.

MatePad 11 2023 zaliczył również wzrost ceny, jednak ogółem jest… tańszy. Jak to możliwe? Model z 2021 roku kosztował 1999 złotych, jednak w zestawie nie znajdował się rysik M-Pencil. Ten jako oddzielny produkt kosztuje 499 złotych w sklepie Huawei. Zestaw na ten rok obejmuje już w zestawie akcesorium do rysowania i sporządzania odręcznych notatek, a cena za komplet wynosi 2299 złotych. Czy to dobra transakcja, musicie ocenić sami.

Huawei MatePad 11 2023 powinien być już dostępny w sprzedaży w sklepie internetowym firmy i w salonach operatora sieci Plus. Póki co, w obu przypadkach nie znajdziemy jednak karty produktu dedykowanej nowemu urządzeniu. Z pewnością jest to kwestia, która zostanie rozwiązana w najbliższych dniach.