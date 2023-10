Czy to nowe Nike? Nie, to komputer Cooler Master Sneaker X!

Wydaje się Wam, że widzieliście już w swoim życiu wszystko i nic Was nie zaskoczy? Zgadza się – wydaje się Wam, bo prawdopodobnie nie widzieliście jeszcze buta, który jest komputerem. A dokładniej komputera, który wygląda jak sportowy but. Tym właśnie jest futurystyczny Cooler Master Sneaker X.

Cooler Master Sneaker X to nie but. To komputer

Choć sam w domu posiadam dość nudnego peceta (aczkolwiek z podświetleniem LED, z którego jednak nie korzystam, ale było ono w pakiecie – nie mogłem z niego zrezygnować), to często jestem pod wrażeniem konstruowanych przez różne osoby i firmy desktopów (Kubowa Królewna Śnieżka się do nich zalicza). Cooler Master Sneaker X przebija jednak je wszystkie, ponieważ wygląda jak sportowy but! Prawdopodobnie nigdy nie widzieliście niczego podobnego!

Cooler Master Sneaker X (źródło: Cooler Master)

Cooler Master przyznaje, że nie jest to oryginalny projekt firmy, bo komputer opiera się na pracy moddera JMDF, który pierwotnie przedstawił projekt na targach Case Mod World Series 2020. Teraz jednak ta koncepcyjna wizja stała się prawdziwym, dostępnym do kupienia (również w Polsce!) produktem. Do sprzedaży trafiły aż dwa modele, różniące się specyfikacją oraz oczywiście w związku z tym ceną, która podobnie jak sam projekt komputera może przyprawić Was o opad szczęki.

Tańsza wersja wyposażona jest w ośmiordzeniowy procesor AMD Ryzen 7 7800X3D 4,2 GHz (maksymalne 5,0 GHz), 32 GB DDR5-SDRAM 6000 MHz (2×16 GB), dysk SSD o pojemności 2 TB i kartę graficzną NVIDIA GeForce RTX 4070 Ti 12 GB GDDR6X. Droższy komputer Cooler Master Sneaker X oferuje zaś 24-rdzeniowy procesor Intel Core i9 13. generacji i9-13900K, 64 GB DDR5-SDRAM 5600 MHz (2×32 GB), dysk SSD o pojemności 2 TB i kartę graficzną NVIDIA GeForce RTX 4080 16 GB GDDR6X.

Zarówno tańsza, jak i droższa wersja Cooler Master Sneaker X spełni zatem oczekiwania nawet bardzo wymagających graczy. A tacy najczęściej są w stanie wydać na sprzęt do grania ogromne pieniądze. I w tym przypadku to dobrze, bo ten komputer do tanich nie należy. Część z Was pewnie złapie się za głowę, że pecet może tyle kosztować.

Ile kosztuje komputer Cooler Master Sneaker X? Lepiej usiądźcie…

Choć określenie „tańsza wersja” może brzmieć obiecująco, to tanio nie jest – SneakerX Actina7800X3D/­32GB/­2TB/­RTX4070Ti/­850W/­W11P kosztuje bowiem 14999 złotych, natomiast SneakerX Actina 13900K/­64GB/­2TB/­RTX4080/­850W/­W11P już… 19399 złotych.

Oba modele są już dostępne w sklepie Sferis. No to kto z Was kupuje tego buta? Przepraszam – peceta?