Amazon z ofertą na pierwsze zakupy w aplikacji. Nawet 30% rabatu

Wszyscy lubimy kupować rzeczy taniej. Często jednak z przyzwyczajenia wybieramy wąską, ulubioną listę sklepów. Amazon ma pomysł, jak zachęcić Was do wypróbowania czegoś nowego.

Filmy, streaming i sklep

Czasami zapominam, czym przede wszystkim jest Amazon. Na początku kojarzy mi się bowiem z ofertą darmowych gier i dodatków związanych z abonamentem Prime. W tym miesiącu jednym z dużych tytułów wliczonych w ofertę jest Ghostwire: Tokyo stworzone przez Tango Gameworks. W drugiej kolejności to usługa VOD z takimi perełkami jak Legenda Vox Machiny, Incincible, The Boys czy Dobry Omen. Następnie mamy czytniki e-booków, a dopiero poza podium – platformę e-commerce.

A przecież handel w internecie to niemal rdzeń Amazona, prawda? Firma najwidoczniej zdaje sobie sprawę, że choć wiele osób kojarzy giganta, to niewiele osób jeszcze miało okazje dokonać zakupów na platformie. Tym bardziej, że przedsiębiorstwo założone przez Jeffa Bezosa to nie tylko strona internetowa, ale również aplikacja. I to właśnie do zakupów poprzez ten drugi system zachęca właśnie firma za pomocą drobnego rabatu.

40 złotych na start z aplikacją Amazona

Dwa banknoty z Bolesławem Chrobrym – dokładnie tyle Amazon może Wam się dołożyć do Waszej pierwszej transakcji dokonanej za pomocą aplikacji. Strona poświęcona promocji zdradza, że jest kilka warunków, które należy spełnić.

Oprócz kilku oczywistości w postaci czasu trwania promocji (od 16 do 30 października 2023 roku do godziny 23:59), wymogu dokonania transakcji za pomocą aplikacji na iOS czy Androida oraz konieczności wpisania promocyjnego kodu w koszyku z zamówieniem, jest też jedna ważna kwestia: minimalna kwota zamówienia.

9 Ocena

Aby skorzystać z 40 złotych rabatu od Amazona musicie wydać na platformie minimum 130 złotych z wyłączeniem urządzeń firmy (Kindle, Echo, Fire) treści cyfrowych, kart podarunkowych Amazon itp. Ważne jest również aby sprzedaż oraz wysyłka była realizowana od strony firmy. Warto w tym celu od razu zaznaczyć „Realizowane przez serwis Amazon”. Możecie to zrobić zarówno kompletując koszyk poprzez stronę internetową, jak również w aplikacji.

Warto włączyć odpowiedni filtr, aby uniknąć niespodzianki przy finalizowaniu transakcji. (Źródło: Bartosz Kaja | Tabletowo.pl)

Pomimo kilku wyjątków promocja nadal jednak wydaje się bardzo okazyjna – 40 ze 130 złotych (odliczając ewentualne koszty wysyłki) to zniżka nawet do 30% na przedmioty kwalifikujące się do zamówienia. To od Was zależy, na co wykorzystacie kod promocyjny na pierwsze zakupy w Amazon. Najważniejsze do jednak sprawdzić na oficjalnej stronie akcji, czy kwalifikujecie się do oferty.