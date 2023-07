Słuchawki AirPods otrzymają funkcje związane z monitorowaniem zdrowia. Co to oznacza dla użytkowników?

Słuchawki AirPods firmy Apple są szeroko rozpowszechnionym produktem na rynku. Przez wielu uwielbiane, jednak to nie powstrzymuje producenta przed wprowadzaniem nowych funkcji. O to przecież chodzi w rozwoju, nie?

Apple wprowadza nowe funkcje zdrowotne do słuchawek AirPods

Słuchawki przeprowadzą pełną diagnozę mojego ciała? No nie do końca. Funkcje związane z monitorowaniem zdrowia mają skupiać się na podstawowych aspektach, jak test słuchu – słuchawki będą odtwarzać różne dźwięki, umożliwiając ocenę słuchu danej osoby.

Firma chce również zaimplementować w słuchawkach pomiar temperatury ciała w kanale słuchowym. Choć brzmi to dość nietypowo, to potencjalnie może pomóc przy identyfikacji ewentualnych zaburzeń zmysłu słuchu. Niestety na tym koniec – jak widać, funkcji monitorowania zdrowia w słuchawkach, na ten moment, za wiele nie ujrzymy.

Jasne jest jednak, że Apple dopiero testuje odbiór i użyteczność takich funkcji. Kolejnym krokiem może być przygotowanie się do ich rozwoju i dodania następnych. Taka strategia daje producentowi czas na poprawki i obserwowanie potrzeb użytkowników.

Do słuchawek AirPods ma również trafić kompatybilność z goglami Vision Pro, których premiera planowana jest na przyszły rok. Słuchawki mają odgrywać dość kluczową rolę – chcąc używać zestawu słuchawkowego Vision Pro bez przeszkadzania innym, wystarczy sparować ze sobą oba urządzenia.

Nowy port pewniakiem?

Apple stopniowo odchodzi od złącza typu Lightning, a przyspiesza to decyzja UE – złącze USB-C ma być standardem w Europie. W tym momencie jedynymi produktami, które nie mają na pokładzie takowego złącza, są smartfony iPhone i słuchawki AirPods. Ma się to jednak zmienić – jak wiadomo, iPhone’y z serii 15 mają już być wyposażone w USB-C. Choć nie są to oficjalne informacje producenta, to pochodzą z wielu sprawdzonych źródeł.

Przechodząc do tematu słuchawek, bez zaskoczeń – Apple pozbędzie się swojego złącza Lightning. Czy jest to dobra decyzja? Moim zdaniem jak najbardziej. USB-C jest szybszym i lepszym złączem, a dodatkowo spójność na rynku to brak konieczności brania większej ilości kabli. Jesienią, wraz ze smartfonami iPhone 15, mają zadebiutować słuchawki AirPods Pro 2, które mają być wyposażone we wspomniany port USB typu C.

Tytułowy producent może jednak wprowadzić certyfikaty, a przewody bez nich będą po prostu wolniej ładowały nasze urządzenie. Takiej sytuacji nie ma w przypadku tabletów iPad, jednak smartfony iPhone mają znacznie większy udział w dochodach firmy. Pożyjemy, zobaczymy.

Obniżka cen i tańsze modele

Apple zapowiedziało szereg funkcji, które mają trafić do słuchawek AirPods wraz z iOS 17. Mowa o dźwięku adaptacyjnym (samoczynne dostosowywanie się między trybami redukcji szumów i kontaktu), spersonalizowanej głośności czy wykrywanie rozmów (wyciszanie i odciszanie mikrofonu). Ponadto pojawi się funkcja automatycznego przełączania słuchawek między sparowanymi urządzeniami.

Według Marka Gurmana z Blommberga Apple może chcieć sprawdzić, jaki wpływ będzie mieć obniżka cen słuchawek. Mark twierdzi, że może to być spadek rzędu 30 dolarów, co oznaczałoby cenę 99 zamiast 129 dolarów. Taka zmiana uczyniłaby słuchawki AirPods jeszcze bardziej atrakcyjnymi i dostępnymi dla większej grupy klientów.

Co więcej, firma ma podobno planować wprowadzenie tańszych modeli z rodziny AirPods, co może wywołać jeszcze więcej emocji. Niestety, są to jedynie plotki – na oficjalne informacje trzeba jeszcze poczekać.