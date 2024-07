SkyShowtime za pośrednictwem Amazon Prime Video już niebawem w Polsce

Platforma SkyShowtime już wkrótce będzie dostępna za pośrednictwem serwisu Prime Video, należącego do amerykańskiego giganta technologicznego Amazon. Co to oznacza dla nas – użytkowników – i jakie będą zasady tej nowej usługi?

SkyShowtime dostępny w Amazon Prime Video

SkyShowtime jest dość nowym serwisem VOD, który został oficjalnie uruchomiony w Polsce 14 lutego 2023 roku. Platforma od samego początku organizuje przeróżne oferty i promocje, a od kwietnia br. w ofercie znalazł się nieco tańszy pakiet subskrypcyjny z reklamami.

Teraz serwis podsuwa kolejną propozycję. Tym razem połączył siły z Amazonem i już od 5 sierpnia 2024 roku będzie dostępny za pośrednictwem kanałów platformy Prime Video na terenie Polski, Holandii i Szwecji. Z takiej samej formy mogli już skorzystać klienci z Hiszpanii. Cena pakietu wyniesie 24,99 złotych za miesiąc. Główną zaletą tego rozwiązania jest brak konieczności zakładania nowego konta w SkyShowtime. Wystarczy, że posiadamy już konto na Amazonie. Z subskrypcji można zrezygnować w dowolnej chwili.

Aktualne pakiety subskrypcji i ostatnie dni promocji

SkyShowtime dostępne jest na ten moment w rozliczeniu miesięcznym oraz rocznym. Pakiet Standard z reklamami to najtańsza oferta, która jest związana z kosztem 19,99 złotych za miesiąc. W ramach usługi klient otrzymuje dostęp do wielu produkcji w jakości Full HD na jednym urządzeniu. Reklamy włączają się średnio co godzinę na 4 do 5 minut.

(źródło: serwis VOD)

Możliwe jest także wykupienie pakietu Standard Plus, który nie obejmuje reklam oraz pozwala na oglądanie treści na dwóch ekranach jednocześnie. Normalna cena tego planu subskrypcyjnego wynosi 24,99 złotych za miesiąc, jednak do 4 sierpnia 2024 roku można wykupić go w promocyjnej cenie na dwa miesiące płacąc zaledwie 8,99 złotych za każdy miesiąc.

(źródło: serwis VOD)

Pakiet SkyShowtime można też wykupić w rozliczeniu rocznym. Standard z reklamami kosztuje 159,99 złotych za rok – po przeliczeniu wychodzi 13,34 złotych za miesiąc. Wersja Standard Plus kosztuje 189,99 złotych za rok – po przeliczeniu 16,59 złotych za miesiąc.

Z serwisu można korzystać za pośrednictwem przeglądarki internetowej oraz aplikacji – mobilnej na smartfonach i tabletach, a także w aplikacjach na Smart TV z systemami Apple TV, Google TV, Android TV, Samsung TizenOS czy LG webOS.