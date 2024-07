Google zapowiada nowe funkcje na smartfony z Androidem. Wygoda przede wszystkim

Google rozpoczął wdrażanie nowych funkcji na smartfony z Androidem, które zapowiedział w maju br. Opcje mają pozwolić na lepszą współpracę pomiędzy różnymi urządzeniami, na których zalogowano się na to samo konto Google.

Współpraca urządzeń z Androidem w ramach jednego konta Google

Żyjemy w czasach, gdy prawie każdy z nas posiada kilka urządzeń elektronicznych. Komunikacja pomiędzy nimi bywa czasem niełatwa, a Google wreszcie chce je lepiej zintegrować. Funkcje zapowiedziane dla Androida przez Google w maju powoli dołączają do smartfonów i będą wkrótce dostępne na urządzeniach z systemem w wersji 11 lub nowszym.

Wśród opcji ma pojawić się Przesyłanie połączeń (znane również jako ang. Call Casting). Funkcja ta pozwoli na przesyłanie rozmowy wideo w Meet i Gmail pomiędzy dwoma urządzeniami zalogowanymi na jednym koncie Google.

Poza tym gigant doda też opcję Udostępnianie internetu (ang. Internet sharing). Dzięki niej użytkownik może szybko włączyć współdzielenie dostępu do internetu na kilku urządzeniach, na których działa to samo konto Google. Gigant nazywa tę funkcję błyskawicznym hotspotem. Takie udostępnianie internetu nie będzie dostępne na smartfonach i tabletach marki Samsung – w tych przypadkach możliwe jest użycie funkcji Automatyczny hotspot.

Jak włączyć nowe funkcje?

Aby móc korzystać z nowych funkcji konieczne jest posiadanie minimum dwóch urządzeń – smartfonów lub tabletów – z Androidem 11 lub nowszym, zalogowanych na to samo konto Google. Poza tym konieczne jest również włączenie Bluetooth.

Gdy nowe opcje zostaną już dodane do Twojego urządzenia możesz zweryfikować, czy zostały włączone przechodząc do sekcji Ustawienia. Następnie należy stuknąć w Google, później Urządzenia i udostępnianie oraz wybrać Ustawienia dla wielu urządzeń. W tym miejscu można włączyć lub wyłączyć nowe funkcje. Te kilka kroków należy wykonać na wszystkich urządzeniach, na których chcemy korzystać z nowych funkcji.

Co istotne, jeśli zdecydujemy się na włączenie tych funkcji na co najmniej dwóch urządzeniach z Androidem zalogowanych na to samo konto, sprzęty będą mogły wzajemnie się wykrywać, jeśli znajdą się w pobliżu.