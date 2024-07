Punkty karne z ograniczoną możliwością kasowania? Ministerstwo chce kolejnych zmian

Sekretarz Krajowej Rady Bezpieczeństwa Ruchu Drogowego zdradził kilka szczegółów na temat zmian w punktach karnych. Ministerstwo Infrastruktury planuje ograniczyć możliwość ich kasowania za pomocą kursów reedukacyjnych w kilku sytuacjach.

Zmiany wokół punktów karnych

Polscy kierowcy otrzymują punkty karne od 1993 roku. Jest to dodatkowa sankcja, zaraz obok mandatu, za złamanie przepisów prawnych. Jak zapewne wiemy, jeśli zdobędziemy ich ponad 24 tracimy nasze uprawnienia do prowadzenia pojazdów. Wyjątkiem są tutaj nowi kierowcy, którzy otrzymali uprawnienia w ciągu ostatniego roku – w tym przypadku limit wynosi 20 punktów.

Do 17 września 2022 roku punkty karne automatycznie kasowały się z konta kierowcy w ciągu roku. Dodatkowo można było zredukować ich ilość dzięki kursom reedukacyjnym. Później wprowadzono zmianę – kasowanie odbywało się co 24 miesiące od daty opłacenia mandatu, jednak z tego przepisu szybko zrezygnowano i po roku powrócono do wersji rokrocznego kasowania punktów. We wrześniu 2023 roku przywrócono też kursy reedukacyjne – jak wynika z informacji Business Insider, był to rezultat nacisków z branży transportu oraz WORD-ów. Kierowcy mogą korzystać z takiego doszkalania raz na 6 miesięcy.

Teraz Ministerstwo Infrastruktury planuje wprowadzenie kolejnych zmian i wyszczególnienie wykroczeń, za które punktów karnych kursem nie usuniemy. Z zapowiedzi Konrada Romika – sekretarza Krajowej Rady Bezpieczeństwa Ruchu Drogowego – wynika, że punkty karne nie będą mogły być zredukowane za pomocą kursów reedukacyjnych w przypadku otrzymania ich za:

przekroczenie prędkości powyżej 30 km/h,

nieustąpienie pierwszeństwa pieszym na przejściu dla pieszych,

omijanie pojazdu, który zatrzymał się przed przejściem dla pieszych, aby ustąpić pierwszeństwa.

8.5 Ocena

Nowelizacja zapowiadana jest na jesień br. lub początek 2025 roku. Ma w niej również pojawić się zapis, który pozwoli na odbieranie prawa jazdy na 3 miesiące, gdy kierowca przekroczy prędkość o 51 km/h poza obszarem zabudowanym. Przepis najprawdopodobniej nie obejmie autostrad i dróg ekspresowych.

Przyczyną zapowiadanych zmian jest wzrost liczby wypadków. Jak donosi serwis brd24.pl, za nami dwa lata z rekordowym bezpieczeństwem na drogach. Jednak złagodzenie przepisów mogło być czynnikiem składowym powodującym wzrost liczby wypadków o 7% – porównanie dotyczy lipca zeszłego i obecnego roku.

Punkty karne na naszym koncie – jak sprawdzić ich liczbę?

Liczbę punktów karnych można sprawdzić na kilka sposobów. Jednym z nich jest komisariat policji, ale oczywiście można to zweryfikować także przez internet. Aby to zrobić należy zalogować się za pomocą Profilu Zaufanego na stronie internetowej lub w aplikacji mObywatel – opcję znajdziemy na ekranie głównym bądź w dolnym menu na liście usług.