iOS 17.6 i iPadOS 17.6 do pobrania. Co nowego wprowadziło Apple?

Właściciele iPhone’ów mogą już pobrać iOS 17.6. Z kolei na iPady został wydany iPadOS 17.6. Co wprowadzają najnowsze aktualizacje systemów operacyjnych z Cupertino? Sprawdźmy.

iOS 17.6 i PadOS 17.6 do pobrania. Co nowego?

Zarówno iOS 17.6, jak i iPadOS 17.6 to ostatnie lub ewentualnie jedne z ostatnich aktualizacji, które zostały udostępnione dla użytkowników systemów operacyjnych Apple z „siedemnastką” w nazwie. Nie powinno więc dziwić, że nie mamy do czynienia z jakimikolwiek większymi zmianami. W końcu zespół Tima Cooka obecnie skupiony jest na rozwoju iOS 18 i pozostałych nowych systemów operacyjnych, które zostaną dostarczone jesienią tego roku.

Firma z Cupertino informuje, że iOS 17.6 i iPadOS 17.6 zawierają poprawki błędów i udoskonalenia wydajności. Wypada jednak wspomnieć, że w obu aktualizacjach wprowadzana jest funkcja Catch Up w aplikacji Apple TV, która przeznaczona jest dla miłośników sportu.

Dzięki wspomnianej funkcji widzowie, którzy rozpoczną oglądanie już trwającego meczu, mogą szybko nadrobić zaległości. Otóż dostępne są krótkie klipy z najważniejszymi fragmentami, które miały miejsce w trakcie gry. Należy jednak wiedzieć, że dotyczy to tylko subskrybentów MLS Season Pass, czyli usługi Apple poświęconej amerykańskiej lidze piłkarskiej.

W celu pobrania iOS 17.6 i PadOS 17.6 należy przejść do Ustawień, następnie wybieramy Ogólne i pozycję Uaktualnienia. Pozostaje poczekać chwilę na pojawienie się informacji o dostępności aktualizacji, a następnie pobrać i zainstalować nową wersję systemu operacyjnego.

Ponadto firma udostępniła watchOS 10.6, macOS 14.6 i tvOS 17.6. W każdej z tej aktualizacji mamy do czynienia z zestawem mniejszych poprawek błędów. Natomiast w przypadku tvOS 17.6 pojawiła się wspomniana wcześniej funkcja Catch Up, co dla nas w Polsce… nie ma większego znaczenia.

8.5 Ocena

Apple wydało też nowe wersje beta

Wraz z iOS 17.6 i PadOS 17.6 zostały udostępnione nowe wersje beta systemów operacyjnych. Osoby korzystające z kanału publicznych testów mogą pobrać iOS 18 Public Beta 2 i iPadOS 18 Public Beta 2.

Z kolei w kanale deweloperskim wydano iOS 18.1, iPadOS 18.1 i macOS Sequoia 15.1. Tutaj największą nowością jest pojawienie się Apple Intelligence, aczkolwiek tylko dla wybranych użytkowników. Otóż sztuczna inteligencja z Cupertino obecnie nie jest dostępna na terenie Unii Europejskiej.