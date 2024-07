EA Sports FC 25 z nowościami. Twórcy szykują zmiany!

Do premiery EA Sports FC 25 pozostało zaledwie kilka tygodni, więc EA coraz mocniej promuje swoją najnowszą produkcję. Na trailerze możemy obejrzeć, jak ma wyglądać nowy tryb gry – Rush!

Tryb Rush zawita do EA Sports FC 25

EA nie ma najmniejszego zamiaru zmieniać swojego corocznego cyklu wydawania gier z serii FIFA (obecnie EA Sports FC). W tym roku nowa odsłona, EA Sports FC 25, zadebiutuje 27 września i wyjdzie na konsole starej oraz obecnej generacji, PC i Nintendo Switch. Warto jednak podkreślić, że stara generacja nie zyska odświeżonego gameplayu, czy nowych funkcji, co nie jest niczym dziwnym – w końcu platformy te mają mniejszą moc obliczeniową.

EA wypuściło nowy trailer, gdzie zapowiada tryb Rush. W EA Sports FC 25 gracze będą mogli bawić się w meczach „5 na 5”. Rush ma zastąpić Voltę, który może i był słusznym konceptem, ale nie sprawdził się na dłuższą metę. Nowa forma rozgrywki będzie dostępna w czterech sekcjach gry: Ultimate Team, Clubs, kariera oraz w zwykłym meczu. Szczególnie ciekawym pomysłem jest dodanie tego trybu do Ultimate Team, co wprowadzi swego rodzaju świeżość.

Co jeszcze wiemy o Rush i EA Sports FC 25?

W Rush mecz ma się rozpoczynać od tego, że obie drużyny biegną ze swoich połów do piłki. Żadna z nich nie zaczyna od podania ze środka pola, jak to jest w tradycyjnych spotkaniach. Oprócz tego boisko zostało znacznie zmniejszone i podzielone na strefy, a także określono nowy sposób wykonywania rzutów karnych. Mecz w tym trybie ma trwać 7 minut bez przerwy w połowie, a jeżeli po regulaminowym czasie będzie remis, to starcie rozstrzygnie się albo poprzez dogrywkę, trwającą ponad 2 minuty, ze złotą bramką, albo serie rzutów karnych.

Oprócz aktualizacji składów czy statystyk zawodników, w EA Sports FC 25 pojawi się też kilka innych nowości. Zdaje się, że dla deweloperów najważniejszą rzeczą jest system FC IQ, czyli rozbudowana mechanika zarządzania zespołem w trakcie spotkania. Dzięki niej możemy „w locie” zmieniać taktykę i założenia. Doszlifowano również HyperMotion, poprawiono grę bramkarzy, co od zawsze kuleje, a także wprowadzono taktyczne faule, które wyglądają mniej więcej tak, jak słynne zatrzymanie Saki przez Chielliniego w 96. minucie meczu. ;)

Edycja standardowa EA Sports FC 25 w przedsprzedaży kosztuje 319,90 złotych na PC i 369,90 na konsole. Wersja Ultimate, które daje m.in. 7 dni dostępu przed premierą, czy dodatki do Ultima Team, to już wydatek 439,90 złotych na PC i 509,90 złotych na konsole.

Jeżeli jeszcze nie grałeś w EA Sports FC 24 z dodatkiem EURO 2024, to możesz przetestować tę produkcję w ramach w Xbox Game Pass!