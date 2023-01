Ponad 600 filmów i seriali na start w SkyShowtime. Zobacz, co obejrzysz

Chociaż mieszkańcy Polski nie mogą narzekać na małą ofertę serwisów VOD, to rychła premiera SkyShowtime wzbudza (zaskakująco) duże zainteresowanie wśród widzów w Polsce. Jeszcze przed oficjalnym startem poznaliśmy listę filmów i seriali, które będzie można obejrzeć.

Ile będzie kosztowała subskrypcja SkyShowtime?

Data premiery SkyShowtime w Polsce nie jest jeszcze znana, ale mówi się, że platforma wystartuje w kraju nad Wisłą 14 lutego 2023 roku, czyli w Walentynki. Czy tak się jednak rzeczywiście stanie – wciąż nie mamy 100% pewności, aczkolwiek włodarze serwisu oficjalnie zadeklarowali, że na pewno zostanie uruchomiony na polskim rynku w lutym.

Według nieoficjalnych informacji, miesięczna subskrypcja ma kosztować 24,99 złotych, czyli mniej niż dostęp do konkurencyjnych VOD. Dla przypomnienia, za miesiąc oglądania Disney+ trzeba zapłacić 28,99 złotych, Netflixa – od 29 złotych, a HBO Max – 29,99 złotych. Dwie ostatnie platformy mają jednak specjalną ofertę dla osób, które zdecydują się zapłacić za rok z góry, a do tego przygotowały bardzo kuszące promocje na start

W przypadku Disney+ było to 12 miesięcy w cenie 8, natomiast HBO Max dawał dożywotnią zniżkę na subskrypcję w wysokości 33% (pod warunkiem jej utrzymania). Według przedpremierowych informacji, SkyShowtime również zaoferuje roczną subskrypcję w niższej cenie – za 199,90 złotych, a także rabat na abonament na start – aż 50%, dzięki któremu miesięczny dostęp będzie kosztował tylko 12,49 złotych, czyli jeszcze mniej niż najtańszy pakiet Viaplay.

Trzeba jednak zaznaczyć, że ww. informacje nie pochodzą bezpośrednio od SkyShowtime, dlatego nie można ich uznać za pewnik – należy brać pod uwagę możliwość, że oferta będzie inna. Mówi się też, że promocja z rabatem -50% na subskrypcję może zostać ogłoszona już w momencie startu platformy w Polsce lub nieco później.

Subskrybenci platformy będą mogli stworzyć do 5 profili (w tym również dla dzieci z odpowiednimi filtrami blokującymi dostęp do nieodpowiednich dla nich materiałów) i oglądać jednocześnie dostępne treści na nawet 3 urządzeniach jednocześnie. Do tego ma być możliwość pobierania ich do pamięci urządzenia, aby później móc odtworzyć je offline, tj. bez dostępu do internetu.

Wszystkie filmy i seriale na platformie będą dostępne w rozdzielczości Full HD, ale trwają już prace nad dodaniem treści w jakości 4K. Do tego ma być też wsparcie dla systemu dźwięku Dolby Digital 5.1. Dostęp do SkyShowtime będzie można uzyskać poprzez przeglądarki internetowe, urządzenia mobilne oraz smart TV, Apple TV i Chromecast

źródło: Sky Group

Co będzie można obejrzeć na SkyShowtime? Lista filmów i seriali

Szczegółową listę produkcji, które będą dostępne na platformie SkyShowtime, opublikował serwis Filmożercy.pl – obejmuje ona łącznie ponad 600 tytułów, w tym ponad 150 seriali i 460 filmów.

Lista seriali, które będą dostępne na SkyShowtime:

1883 – 1 sezon,

1923 – 1 sezon,

A Friend of the Family – 1 sezon,

Abby Hatcher – 2 sezony,

Agenci NCIS – 6 sezonów,

Akademia wampirów – 1 sezon,

All The Sins – 2 sezony,

Amerykański żigolak (2022) – 1 sezon,

Awatar: Legenda Aanga – 3 sezony,

Bates Motel – 5 sezonów,

Battlestar Galactica – 4 sezony,

Battlestar Galactica: miniserial – 1 sezon,

Bąbelkowy świat gupików – 5 sezonów,

Bella i Bulldogi – 1 sezon,

Below Deck Mediterranean – 3 sezony,

Below Deck Sailing Yacht – 1 sezon,

Biała sława – 1 sezon,

Big Time Rush – 4 sezony,

Billions – 4 sezony,

Blaze i mega maszyny – 6 sezonów,

Blocco 181 – 1 sezon,

BRATERSTWO – 3 sezony,

Brytania – 2 sezony,

Burmistrz Kingstown – 2 sezony,

Californication – 7 sezonów,

Catfish UK – 1 sezon,

Chicago Fire – 8 sezonów,

Chicago Med – 5 sezonów,

Chicago P.D. – 4 sezony,

CSI: Kryminalne zagadki Las Vegas – 3 sezony,

Dark Horses: Italy’s World Cup Triumph – 1 sezon,

Deadwood – 3 sezony,

Deer Squad – 2 sezony,

DEXTER – 8 sezonów,

Dice: Komik w Las Vegas – 2 sezony,

Dlaczego kobiety zabijają – 1 sezon,

Dom grozy – 3 sezony,

Dora poznaje świat – 2 sezony,

Downtown Abbey – 6 sezonów,

Drama Club – 1 sezon,

Drunk History: Pół Litra Historii – 2 sezony,

Drunk History: UK – 1 sezon,

Dzieciaki do wynajęcia – 2 sezony,

Elementary – 6 sezonów,

Escape to the Chateau – 3 sezony,

Ex na plaży – 4 sezony,

Fat Actress – 1 sezon,

FBI – 3 sezony,

Frasier – 11 sezonów,

Free for All – 1 sezon,

Game Shakers – 3 sezony,

Gangi Londynu – 1 sezon,

Geordie Shore – 2 sezony,

Goldie i starszaki – 1 sezon,

Grimm – 4 sezony,

Grzmotomocni – 4 sezony,

Halo – 1 sezon,

HAPPYISH – 1 sezon,

Harmidom – 6 sezonów,

Hawaii 5.0 – 5 sezonów,

Herosi – 4 sezony,

House – 7 sezonów,

iCarly – 4 sezony,

iCarly (2021) – 2 sezony,

Indeks strachu – 1 sezon,

Jeden strzał: Fabryka piłkarzy – 1 sezon,

Jeszcze jeden imigrant – 1 sezon,

Kamp Koral: nastoletnie lata Spongeboba – 1 sezon,

Katarzyna Wielka – 1 sezon,

Kłamstwa na sprzedaż – 5 sezonów,

Księga czarownic – 1 sezon,

Kuchciwróżki – 2 sezony,

Kucyk – 2 sezony,

Kukułki z Midwich – 1 sezon,

Kung Fu Panda: Legenda o niezwykłości – 2 sezony,

Madam Secretary – 4 sezony,

Magicy – 5 sezonów,

Magnum – 4 sezony,

Magnum: Detektyw z Hawajów – 2 sezony,

Miasteczko Twin Peaks – 2 sezony,

Modne życie w Chelsea – 4 sezony,

Mother Teresa: For The Love of God? – 1 sezon,

Nicky, Ricky, Dicky i Dawn – 4 sezony,

Niebezpieczny Henryk – 5 sezonów,

Niebezpieczny oddział – 2 sezony,

Okręt – 2 sezony,

Parks and Recreation – 7 sezonów,

Patrick Melrose – 1 sezon,

Patryk Rozgwiazda Show – 1 sezon,

Pełzaki – 1 sezon,

Piekaczki – 2 sezony,

Pierwsza Dama – 1 sezon,

Pingwiny z Madagaskaru – 3 sezony,

Pitch Perfect: Bumper In Berlin – 1 sezon,

Pocztowa Góra – 1 sezon,

Pogrzeb psa – 1 sezon,

Powstanie – 1 sezon,

Pozwól mi wejść – 1 sezon,

Prawo i porządek – 1 sezon,

Prawo i porządek: sekcja specjalna – 5 sezonów,

Prezydent z kreskówki – 1 sezon,

Psi patrol – 8 sezonów,

Ptasia Akademia – 2 sezony,

Rafcio Śrubka – 3 sezony,

Ray Donovan – 7 sezonów,

Raymond Blanc: How to Cook Well – 1 sezon,

Riviera – 2 sezony,

Rodzina Borgiów – 3 sezony,

Romans – 5 sezonów,

Rycerka Nella – 2 sezony,

Santiago z mórz – 2 sezony,

Seal Team – 1 sezon,

Shimmer i Shine – 4 sezony,

Siostra Jackie – 7 sezonów,

SMILF – 1 sezon,

Souls – 1 sezon,

SpongeBob Kanciastoporty – 5 sezonów,

Sprawa idealna- 4 sezony,

Spyders – 2 sezony,

Stacja Berlin – 2 sezony,

Star Trek Prodigy – 1 sezon,

Star Trek: Następne pokolenie – 7 sezonów,

Star Trek: Strange New Worlds – 1 sezon,

Sunny Pogodna – 2 sezony,

Super Pumped: Bitwa o Uber – 1 sezon,

Superstore – 5 sezonów,

Supreme Team – 1 sezon,

SyMed – 1 sezon,

Szpital New Amsterdam – 2 sezony,

Teen Mom UK – 2 sezony,

The Astronauts – 1 sezon,

The Barbarian and the Troll – 1 sezon,

The Calling (2022) – 1 sezon,

The Casagrandes – 3 sezony,

The Hollow Crown – 2 sezony,

The Offer – 1 sezon,

The Office – 9 sezonów,

Tulsa King – 1 sezon,

Twin Peaks – 1 sezon,

Tyler Perry’s Young Dylan – 2 sezony,

Ucieczka z Dannemory – 1 sezon,

Umrzeć ze śmiechu – 2 sezony,

Uśpiona komórka – 2 sezony,

Victoria znaczy zwycięstwo – 3 sezony,

Wielkie przygody małego rekina – 1 sezon,

Wojownicze żółwie ninja (2012) – 5 sezonów,

Wróżkowie chrzestni – 2 sezony,

Wszyscy razem, śladem Blue! – 3 sezony,

Yellowstone – 5 sezonów,

Zabójcze pary – 4 sezony,

Zaprzysiężeni – 3 sezony,

Żona idealna – 7 sezonów.

Lista filmów, które będą dostępne na SkyShowtime: