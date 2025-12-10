SkyShowtime chce być jak telewizja. Konkurencja już to ma

Na platformę SkyShowtime wdrażana jest świetna nowość. Wygląda na to, że serwis VOD chce stać się trochę jak telewizja, ale nie do końca. Widzowie otrzymają nowy sposób odtwarzania ulubionych treści.

SkyShowtime wdraża świetną nowość

Do SkyShowtime zawitała ciekawa nowość. Na platformę VOD wdrażane są specjalne kanały streamingowe na żądanie, które będą dostępne 24 godziny na dobę przez 7 dni w tygodniu. Wygląda na to, że zasada działania będzie podobna do kanałów FAST udostępnionych przez Player w styczniu 2024 roku.

Warto podkreślić, że nowość w SkyShowtime ma zostać udostępniona w ramach wszystkich planów subskrypcyjnych, czyli zarówno w tańszym pakiecie SkyShowtime z reklamami, jak i w tych pozbawionych reklam, czyli Standard oraz Premium.

Jak twierdzi firma, wdrażana nowość pozwoli widzom na łatwiejsze odkrywanie niektórych z najpopularniejszych serii SkyShowtime. Na liście takich kanałów ma znaleźć się m.in. Dexter, House, Psi Patrol, Star Trek czy Yellowstone. Ponadto użytkownicy otrzymają dostęp do kanałów poświęconych franczyzom, serialom oraz gatunkom filmowym.

SkyShowtime jako przykład podaje kanał Comedy (z ang. Komedia), gdzie transmitowane będą produkcje, takie jak Frasier czy Biuro, oraz kanał Killers (z ang. Zabójcy), mający oferować m.in. MobLand, Dzień Szakala czy Król Tulsy.

Kanały streamingowe na żądanie w SkyShowtime – kiedy zadebiutują w Polsce?

Nowość na platformie streamingowej jest obecnie udostępniana subskrybentom ze Szwecji. Kanały na żądanie mają pojawić się na pozostałych rynkach SkyShowtime w przyszłym roku. Wygląda więc na to, że z nowej usługi w Polsce skorzystamy w 2026 roku.

Jak podkreśla spółka, kanały streamingowe będzie można uruchamiać z poziomu paska nawigacyjnego, wyświetlanego w wersji przeglądarkowej oraz w aplikacjach mobilnych i telewizyjnych. Platforma wspomina, że z usługi można korzystać na urządzeniach z systemami iOS, tvOS, Android, Android TV, Google Chromecast, telewizorach LG, telewizorach Samsung Smart TV, a także Amazon Fire TV i w ramach Prime Video Channels w wybranych krajach.

W oficjalnym komunikacie nie wspomniano jednak, czy odtwarzane treści będą przerywane reklamami. Jeśli platforma je wprowadzi możliwe, że będą wyświetlane wyłącznie w pakietach z reklamami, ale na ten moment nie jest to pewne.

Nowe pakiety w Amazon Prime Video

Amazon również zaanonsował kilka nowości w swoim serwisie VOD. Polscy użytkownicy Prime Video mogą kupować nowe pakiety subskrypcyjne – Love Nature oraz Mubi. Pierwsza propozycja obejmuje przede wszystkim treści przyrodnicze z polskim lektorem – m.in. Dzika przyroda Indii, Tajemnice australijskiej dziczy czy Ukryte królestwa Afryki. Usługa ta jest dostępna za 7,99 złotych.

Z kolei Mubi to serwis VOD oferujący przede wszystkim kino dla koneserów. Jak wspomina portal WirtualneMedia, na platformie widzowie znajdą kino artystyczne, niezależne, światowe, dokumentalne, krótkometrażowe oraz klasyczne. Koszt subskrypcji ustalono na 32,99 złotych.