Kupujesz w Biedronce i jeszcze nie masz karty ani aplikacji? Zobacz, ile tracisz

Biedronka to jeden z najpopularniejszych (czyt. najczęściej odwiedzanych) sklepów w Polsce. Kusi ona przede wszystkim „codziennie niskimi cenami”, ale zachęca też klientów do korzystania z programu lojalnościowego, dzięki któremu mogą oni zaoszczędzić jeszcze więcej. Właśnie dowiedzieliśmy się, ile dokładniej.

Coraz więcej osób ma kartę i aplikację Biedronki

Programu lojalnościowego Biedronki (chyba?) nie trzeba nikomu przedstawiać, ponieważ jest on regularnie promowany przez Biedronkę. Ponadto od maja 2022 roku dostępna jest aplikacja sklepu, która zapewnia jeszcze więcej benefitów niż sama plastikowa karta. I cieszy się ona coraz większą popularnością wśród klientów, podobnie jak karta Moja Biedronka.

Sklep poinformował, że już 17 mln osób posiada kartę Moja Biedronka, a 9 mln ma zainstalowaną aplikację Biedronki na swoich smartfonach. W ciągu pół roku zatem w pierwszym przypadku liczba zwiększyła się o milion, natomiast w drugim już o dwa miliony. To jednak niejedyne dobre wiadomości, jakimi podzieliła się z nami ta sieć sklepów.

Biedronka pokazuje, ile tracisz, jeśli nie masz karty ani aplikacji

W lipcu 2023 roku klienci użyli karty programu lojalnościowego Biedronki 101,5 mln razy (podczas gdy w lipcu 2022 roku 85 mln), a w sierpniu już blisko 103 mln. Sumarycznie, od stycznia 2022 roku okazano kartę przy kasie aż 1,8 mld razy. To przekłada się na wysokość oszczędności, uzyskiwanych przez klientów.

Sieć sklepów z owadem w logo podaje, że w całym 2022 roku, dzięki karcie Moja Biedronka, klienci zaoszczędzili ~7,7 mld złotych, natomiast w 2023 roku tylko w okresie od stycznia do sierpnia już 8 mld złotych. Od początku 2022 roku do marca 2023 roku miesięcznie oszczędności wynosiły średnio ~600 mln złotych, a od kwietnia 2023 roku zwiększyły się do już 1,1 mld złotych każdego miesiąca.

źródło: Biuro prasowe sieci Biedronka

Biedronka tłumaczy to faktem, że klienci oszczędzają więcej, ponieważ od początku 2023 roku mogą kupić niemal dwa razy (ponad 90%) więcej produktów w obniżonych cenach. Ponadto mogą oni dwa razy dziennie w aplikacji wyszejkować specjalne oferty, dzięki czemu według wyliczeń sklepu każdego tygodnia oszczędzają 7,9 mln złotych.

Przy okazji Biedronka poinformowała, że z karty chętnie korzystają również obcokrajowcy – regularnie robi to ponad 270 tys. Czechów, 90 tys. Ukraińców, 50 tys. Litwinów, 49 tys. Niemców i 47 tys. Słowaków.