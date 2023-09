Nie tylko cena czyni cuda? Coś innego też skutecznie zachęca do zakupów w internecie

Wydawać by się mogło, że Polacy kupują przez internet przede wszystkim dlatego, że w ten sposób można kupić wiele rzeczy taniej niż w sklepach stacjonarnych. Okazuje się jednak, że jest jeszcze jeden czynnik, który skutecznie motywuje do robienia zakupów online.

Polacy robią zakupy przez internet z wielu powodów

Pandemia skutecznie przekonała wiele nieprzekonanych osób do robienia zakupów w internecie – sklepy internetowe przeżywały wówczas prawdziwe oblężenie. Dziś mieszkańcy Polski ponownie chętnie chodzą do galerii handlowych i kupują stacjonarnie, lecz lockdowny niewątpliwie były przełomowym momentem w historii handlu.

Najczęstszym powodem, dla którego Polacy kupują online, jest fakt, że w sklepach internetowych często można kupić wiele produktów taniej niż w stacjonarnych. Nie jest to żadną niespodzianką, ponieważ mają one o wiele niższe koszty działalności, więc mogą sobie na to pozwolić. Ponadto klienci decydują się robić zakupy w internecie, gdyż mogą to zrobić o każdej porze dnia i nocy – nie ograniczają ich godziny otwarcia.

Taka wygoda w połączeniu z często niższymi cenami sprawiają, że mieszkańcy Polski masowo odwiedzają sklepy internetowe i składają w nich zamówienia. Jak się jednak właśnie okazuje, skłania ich do tego jeszcze jedna rzecz.

Polacy kupują przez internet, bo mogą wygodnie odebrać swoje zamówienie

Po zrobieniu zakupów w internecie trzeba je potem odebrać. Według najnowszego raportu Gemius mieszkańcy Polski najczęściej kierują swoje zakupy do automatów paczkowych – robi to 82% osób, które kupują online. Jednocześnie jeden z nich jest wybierany zdecydowanie częściej niż inne maszyny – jak nietrudno się domyślić, jest to (oczywiście) Paczkomat InPost. Gemius podaje, że wybiera go aż 93% kupujących, którzy decydują się na dostawę do automatów paczkowych.

Jeszcze więcej, bo aż 95% zamawiających przez internet, stwierdziło, że możliwość odbioru zakupionych online produktów w Paczkomacie InPost skutecznie zachęca ich do robienia zakupów w sieci. Podobnie bardzo motywuje do tego również szybka i darmowa dostawa.

źródło: InPost

Wyniki badania, przeprowadzonego przez Gemiusa, nie powinny nikogo dziwić. Paczkomat stał się synonimem automatu paczkowego, choć my nie możemy użyć tego słowa w kontekście maszyn innych firm, bo od razu InPost straszy prawnikami, jako że jest to zastrzeżona nazwa handlowa. Wynika to jednak z faktu, że to właśnie InPost wprowadził do przestrzeni publicznej i świadomości klientów automaty paczkowe – obecnie ma ich najwięcej ze wszystkich, bo ponad 20000 tysięcy w całej Polsce. Dla porównania, na przykład DPD ma „tylko” 5000, Orlen 3,3 tys. maszyn, a Allegro 3001.