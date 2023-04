Zmiany w Diablo IV! Twórcy wyciągają wnioski z bety

Twórcy wyczekiwanego Diablo IV zapowiedzieli zmiany w finalnej wersji gry! Blizzard Entertainment podjął decyzję o wysłuchaniu głosów graczy, którzy zdecydowali się zagrać w wersję beta tej produkcji i wyciągnął z nich, miejmy nadzieję, odpowiednie wnioski. Co zmieni się w Sanktuarium…?

Ta gra ma mroczą przyszłość…

Moja wizyta w świecie zagrożonym inwazją piekielnych pomiotów rozpoczęła się niedawno od Immortala podczas testowania tabletu Acera. Można więc śmiało rzec, iż jestem kompletnie zielony, jeśli chodzi o znajomość fabuły, świata oraz postaci. Co innego Maciek, który miał okazję zawędrować do Sankturarium i opisać swoje wrażenia z tej piekielnie intrygującej podróży.

Narzekał na kilka elementów, jednak w ostatecznym rozrachunku gra bardzo mu się spodobała. Zakładam, że teraz z niecierpliwością będzie wyczekiwać 6 czerwca 2023 roku, ponieważ twórcy ogłosili zmiany kilku elementów rozgrywki. Co najlepsze, podyktowane są one głosem graczy, którzy wyrazili swoje zdanie na forach, toteż istnieje szansa, iż przełoży się to na lepszy odbiór.

Lista zmian w pełnej wersji Diablo IV

Zmianie ulegnie całkiem sporo, toteż pozwolę sobie przejść od razu do listy. Z racji tego, że nie grałem w betę, przepraszam, jeśli źle przetłumaczę nazwę klasy, umiejętności lub lokacji. Podejrzewam jednak, że ci z Was, którzy mieli okazję zagrać, nie będą mieli problemu z domyśleniem się użytej w grze nazwy!

Lochy zmieniony zostanie układ lochów w taki sposób, by gracze nie musieli za często narażać się na backtracking, który ponoć był problemem w kilku Lochach. Dotyczy to następujących lokacji: Brama Caldery, Zbezczeszczone Katakumby, Opuszczona Nora (ang. Derelict Lodge), Zakazane Miasto, Oszroniona Zguba (ang. Hoarfrost Demise), Nieśmiertelna Emanacja, Baraki Kor Dragan, Okaleczona Puszcza (ang. Maulwood), Jaskinie Szronowej Blizny (ang. Rimescar Caverns) szansa na wydarzenie w Lochach zostaje zwiększona z 10% do 60%, część potworów w Lochach będzie szukała graczy (dotyczy zadań wymagających wyeliminowania wszystkich przeciwników), po zebraniu Animusa gracz wraz z sojusznikami otrzyma 10 punktów zasobów (ang. 10 Resource) oraz zredukowany zostanie każdy aktywny cooldown o sekundę, zdeponowanie Animusa skrócone zostanie z 3 sekund do 0 sekund, czas na ratunek zredukowany będzie z 3 to 1,5 sekundy, każdy ratunek (/cel ratunkowy; ang. Rescue objective), zostanie nagrodzony miksturą regenerującą życie, podczas przenoszenia Statuy Starożytnych, Krwawego Kamienia, Mechanicznego Pudła lub Kamiennej Rzeźby, gracze dostaną premię do Pędu, który podniesie ich szybkość poruszania się o 25% (dotyczy również pobliskich sojuszników), czas uruchomienia (ang. channel time) Piedestałów zredukowany z 2 do 0 sekund, odnisienie Przenośnego Obiektu do Piedestału skutkuje pełnym odnowieniem Życia, Zasobów, Mikstur oraz resetuje cooldown wszystkich umiejętności pobliskich graczy , wszystkie drzwi będą generować ping na minimapie, gdy zostaną otwarte, wszystkie cele związane z budowlami (ang. Structure Objectives) w lochach dostaną dodatkową mechanikę walki, z którą gracze będą musieli sobie poradzić,



Klasy Ogólne efekty typu Oszołomienie i Zamrożenie będzie można zastosować przeciwko Elitarnym Przeciwnikom w czasie dwukrotnie dłuższym niż dotychczas, zanim uzyskają status Niepowstrzymanych, sprawdzono, czy wszystkie klasy mają dostęp do tej samej ilości umiejętności, które przeciwdziałają efektom osłabiającym (ang. impairing effects), Zaktualizowane zostały Legendarne Moce (ang. Legendary Powers), Barbarzyńca stała redukcja obrażeń o 10% została dodana, dla balansu zmniejszono efekty niektórych pasywnych redukcji obrażeń z drzewka umiejętności, umiejętność Tornado zadaje więcej obrażeń i zużywa więcej Furii, po użyciu umiejętności Podwójne Uderzenie, gracz odzyskuje wykorzystaną w tym celu Furię, jeśli użyje jej na ogłuszonym lub powalonym wrogu, Druid umiejętności towarzyszy będą zadawać większe obrażenia, zredukowany został cooldown wszystkich umiejętności ostatecznych (ang. Ultimate Skills), okaleczenie i Spustoszenie doczekały się ulepszeń związanych z użytkowaniem, użycie umiejętności, która nie jest związana ze zmiennokształtnością (ang. non-Shapeshifting skill), sprawi, że Druid powróci do swojej ludzkiej formy, Nekromanta przyzwane sługi będą częściej umierać, co ma zmusić graczy do częstszego wykorzystywania zwłok, wiele bonusów Księgi Umarłych doczekało się zwiększenia statystyk, obrażenia umiejętności Wybuch Zwłok zostały zredukowane, zredukowano jasność (ang. brightness) Szkieletowych Wojowników i Magów, Łotr zwiększono bonusy umiejętności Fortelu (ang. Subterfuge), zwiększono bonusy wielu umiejętności pasywnych, zwiększono cooldown wszystkich umiejętności Nasycenia, Czarodziej obrażenia umiejętności Naładowanego Pioruna (ang. Charged Bolt) zostały zwiększone, a koszt many został zredukowany, zmniejszono obrażenia umiejętności Łańcuch Piorunów (ang. Chain Lightning) oraz zredukowano ich skuteczność przeciwko Bossom, zmniejszono cooldown premii umiejętności Spopielenie, ściany Ognia będą się pojawiać pod przeciwnikami częściej, gdy premia zaklęciowa będzie w użyciu, zwiększono szansę Szczęśliwego Trafu dla premii zaklęcia Meteoryt,



źródło: Blizzard

7.5 Ocena

UI naprawiono błąd, który powodował, że wbudowany Czytnik nie odczytywał kluczowych powiadomień, szczegółów opcji gry i innych elementów interfejsu, naprawiono błąd, który sprawiał, iż akcje nie mogły być przypisywane do kółka myszki, naprawiono błąd, który sprawiał, iż nie można było przypisać Uniku do prawego analoga na padzie, przy wyśrodkowanym ustawieniu paska akcji, czat będzie się wyświetlał po lewej stronie ekranu, statystyki postaci będą się wyświetlać automatycznie, gdy gracz kilknie Materiały i Statystyki w swoim ekwipunku, ruch i interakcję można teraz przypisać do przycisku głównego (ang. primary button), natomiast atak podstawowy zostanie przypisany do przycisku alternatywnego (ang. secondary button), zmieniono czcionkę w grze,

Starcia naprawiono błędy, które sprawiały, że bossowie przestawali reagować, rzeźnik będzie trudniejszym przeciwnikiem w światach Tieru III i IV, bossowie T’chort, Malnok, Vhenard i inni dostaną zmiany ataku oraz mechaniki walki, naprawiono błąd, który sprawiał, że Wampirze Bestie (ang. Vampire Brutes) używający zaklęcia Cenia (ang. Shadow Enchant) automatycznie łączyli je (ang. chain-cast) z Przebiciem,

Piwnice zwiększono szansę wystąpienia wydarzenia Lochu w Piwnicy, piwnice będą konsekwentnie dawać skrzynie po ukończeniu, piwnice nie będą już zawczasu oznaczane, jako ukończone, gwarantowane elitarne potwory nie będą już znikać z Piwnicy,

Inne usprawnienia gracze nie zwiększą już swojej szybkości ataku, poprzez wykorzystanie anulowania animacji ataku poprzez ruch, naprawiono błąd, który sprawiał, że postacie nie były niewrażliwe i nie do namierzenia po załadowaniu nowej lokacji, wyłączono przycisk Resetu Lochów, naprawiono błąd, przez który w Dolinie Sztormów (ang. Gale Valley) i (ang. Serac Rapture) pojawiało się mniej potworów, przed ukończeniem zadania fabularnego.



źródło: Blizzard

Jak sami widzicie, zmian jest sporo. Czy będą to zmiany na lepsze, dowiemy się dopiero w czerwcu, po premierze gry. Jeśli natomiast chcecie jeszcze przed tym terminem dowiedzieć się tego i owego, na temat świata przedstawionego, zachęcam do obejrzenia krótkiego poradnika. Wudijo, jeden z producentów, wyjaśnia w nim w przystępny sposób wiele rzeczy, a w najnowszym koncentruje się na tym, co gracze mogą robić ze swoją postacią w Sanktuarium!