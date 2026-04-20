Rewolucja za rogiem. Apple jest gotowe

Litograficzna rewolucja jest już tuż za rogiem. Największy producent półprzewodników na świecie – tajwański koncern TSMC – jeszcze w tej dekadzie może rozpocząć produkcję chipów w procesie subnanometrowym.

Jeszcze w tej dekadzie TSMC zejdzie poniżej 1 nm

Redakcja Digitimes donosi, że w fabrykach TSMC będą wytwarzane chipy w procesie technologicznym poniżej 1 nm już w 2029 roku. Będzie to szybko postawiony kolejny krok po uruchomieniu wielkoskalowej produkcji układów scalonych w litografii 1,4 nm, do czego dojść ma zaledwie rok wcześniej.

Im bardziej zaawansowany proces technologiczny, tym – potencjalnie – wyższa wydajność, a zarazem efektywniejsze zarządzanie energią. Z drugiej jednak strony – im bardziej elementy stają się mniejsze, tym mocniej rosną koszty. Co najmniej jednemu producentowi ma to jednak nie przeszkadzać.

Chodzi o firmę Apple, która ma być pierwszym dużym odbiorcą chipów TSMC wykonanych w procesie technologicznym sub-1 nm. Układy te mają trafić zarówno do MacBooków, jak i iPhone’ów…

…o ile tylko faktycznie dojdzie to do skutku

Aktualnie bowiem firma TSMC mierzy się z potężnymi wyzwaniami technicznymi, związanymi z ustabilizowaniem procesów technologicznych 1,6 nm oraz 1,4 nm. Ten ostatni ma być gotowy na masową produkcję w 2028 roku (początkowo na 5000 płytek miesięcznie) i przynieść wzrost efektywności energetycznej i wydajności o 30% w porównaniu do litografii 2 nm.

Z litografią 2 nm tymczasem mamy się zapoznać jeszcze przed końcem tego roku. Właśnie w takim procesie technologicznym powstawać mają procesory A20 i A20 Pro, które trafią do smartfonów Apple z serii iPhone 18. W tej samej technologii (i w tych samych fabrykach) produkowane mają być nadchodzące chipsety spod znaku Qualcomm Snapdragon 8 Elite Gen 6 oraz MediaTek Dimensity 9600, mające stanowić poważny krok naprzód względem poprzedniej generacji.

Samsung kończy z pamięcią LPDDR4. Stawia wszystko na LPDDR5

Pozostając w podobnej tematyce, zajrzyjmy do fabryk Samsunga, ponieważ w nich też zanosi się na pewną rewolucję. Otóż w planach jest całkowite zaprzestanie produkcji pamięci w formatach LPDDR4 i LPDDR4X – przyjmowane są ostatnie zamówienia, które będą realizowane do końca 2026 roku.

Po tym czasie Samsung zamierza skoncentrować się wyłącznie na produkcji pamięci typu LPDDR5, oferującej o 50% wyższą wydajność. Można by powiedzieć, że to najwyższy czas, ponieważ masowa produkcja takich układów rozpoczęła się w fabrykach południowokoreańskiego producenta już w 2019 roku, a modułów LPDDR4 – jeszcze pięć lat wcześniej.