Nie uciekniesz przed tym robotem. Nikt nie da rady

Jeśli humanoidalne roboty budzą w Tobie strach, to nie czytaj tego newsa. Wygląda bowiem na to, że przed ich kolejną generacją możesz nie zdołać uciec. W sprincie nadal nie są w stanie zbliżyć się do ludzkich osiągów, ale w ostatnim półmaratonie okazały się szybsze od człowieka.

Robot pokonał człowieka. Postęp robi nawet większe wrażenie niż sam wynik

Półmaraton to bieg, w którym równie ważne są szybkie tempo oraz wytrzymałość. Najszybsi ludzie na świecie potrafią pokonać dystans 21097,5 metra poniżej 1 godziny, a od marca 2026 roku rekordzistą jest Jacob Kiplimo z Ugandy, któremu zajęło to 57 minut i 20 sekund.

Jeszcze rok temu najszybsze roboty humanoidalne na świecie nawet nie zbliżały się do takich rezultatów – pierwsze miejsce podczas półmaratonu w Pekinie zajął robot, który potrzebował na dobiegnięcie do mety aż 2 godzin i 40 minut. W ciągu 12 miesięcy dokonał się jednak olbrzymi postęp i tym razem robot okazał się szybszy od człowieka.

50 minut i 26 sekund – zaledwie tyle potrzebował samodzielnie poruszający się robot humanoidalny na dotarcie do mety pekińskiego półmaratonu. Przeciął linię na wiele minut, zanim zrobił to człowiek.

Kto opracował najszybszego robota w półmaratonie?

Superszybki robot nazywa się Lightning, ma 169 cm wysokości i został opracowany przez firmę, której pewnie nie trzeba Ci przedstawiać – to Honor, który słynie z całkiem niezłych smartfonów i tabletów.

Co ciekawe, na starcie był też drugi Lightning, który przekroczył linię mety ponad 2 minuty wcześniej (po 48 minutach i 19 sekundach od startu), ale nie do końca zasłużył na pierwsze miejsce ze względu na to, że nie poruszał się autonomicznie, lecz był zdalnie sterowany.

(A gdyby ktoś się zastanawiał, jaki robot zajął trzecie miejsce, to spieszę poinformować, że dla odmiany był to Lightning zaprojektowany przez firmę Honor. I nie, w półmaratonie nie startowały tylko Błyskawice).

Podium robotycznego półmaratonu w Pekinie (fot. Xinhua via China Daily)

Oczywiście – bezpośrednie porównywanie ludzi z robotami nie jest uczciwe, ani nawet miarodajne. Działa jednak na wyobraźnię i daje dobry ogląd na dokonywany postęp. Poza tym na dobrą sprawę jest to wyścig ludzi z ludźmi, tyle tylko, że rywalizującymi w innych kategoriach: atletów z inżynierami. Tym razem górą byli ci drudzy.