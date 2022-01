Nowa funkcja w MIUI zapewni użytkownikom spokojny sen

Niestety, jeśli producenci nie zadbają o bezpieczeństwo użytkowników, to oni sami raczej tego nie zrobią – większość osób nie zaprząta sobie głowy prywatnością czy bezpieczeństwem. Nowa funkcja w MIUI wprowadza kolejną warstwę zabezpieczeń, która niewątpliwie jest bardzo potrzebna.

Reklama

Nowa funkcja w MIUI zapewni użytkownikom smartfonów Xiaomi jeszcze wyższy poziom bezpieczeństwa

Nasi stali Czytelnicy z pewnością (a przynajmniej mamy taką nadzieję) dbają o swoje bezpieczeństwo w sieci. Niestety, to ułamek wszystkich użytkowników internetu i smartfonów, przez co wiele firm i instytucji (jak Poczta Polska) regularnie informuje o kolejnych oszustwach, których celem najczęściej jest wyczyszczenie konta bankowego do okrągłego zera. Tego typu oszustwa wciąż są bardzo intratne, dlatego edukowanie i informowanie o takich zagrożeniach jest szalenie istotne. Jednocześnie wymaga to czasu, a w tym przypadku każda minuta czy nawet sekunda jest na wagę złota. Dosłownie.

Samo Google, jak i producenci implementują coraz więcej rozwiązań, które mają zadbać o prywatność i bezpieczeństwo użytkowników. Wiele z nich nie jest nawet widocznych w Ustawieniach, ponieważ działa w tle. Nowy tryb Pure Mode, który został udostępniony klientom w Chinach, będzie można włączyć i wyłączyć, ale zdecydowanie lepiej mieć go zawsze aktywnego, podobnie jak wyłączoną możliwość instalowania aplikacji z niezaufanych źródeł.

Reklama

Pure Mode był testowany od września 2021 roku, a teraz jest udostępniany użytkownikom w Chinach. Tryb ten zapobiega instalacji programów, które nie zostały jeszcze skontrolowane przez Xiaomi, a potencjalnie mogą one zagrażać bezpieczeństwu i prywatności klientów.

7 Ocena

Mowa tu na przykład o aplikacjach z wirusami lub takich, które zbierają zbyt dużo danych o użytkownikach, a później te informacje mogą zostać wykorzystane w nieodpowiedni sposób. Ponadto Pure Mode wykrywa, gdy dany program nie jest kompatybilny z urządzeniem.

źródło: ITHome

Jeżeli jakaś aplikacja nie przejdzie przez Pure Mode, nie zostanie zainstalowana – w takiej sytuacji użytkownik zostanie skierowany do sklepu i zobaczy programy o podobnej funkcjonalności. Jednocześnie aplikacja, która nie została jeszcze skontrolowana, trafia do zespołu Xiaomi, który ręcznie sprawdza go pod każdym kątem, w tym kompatybilności z urządzeniami marki. Jeśli jednak ktoś się uprze, będzie mógł zainstalować potencjalnie niebezpieczny program na własną odpowiedzialność i ryzyko, przeklikując się przez odpowiednie opcje.

Na razie Pure Mode jest dostępy jedynie dla użytkowników MIUI w Chinach. Niewykluczone jednak, że w niedalekiej przyszłości będą mogli korzystać z niego również klienci na całym świecie.