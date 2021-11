Android 12L już w przyszłym roku wyląduje na tabletach i składanych smartfonach

W Mountain View trwają intensywne prace nad systemem, który pozwoli lepiej wykorzystać potencjał oferowany przez tablety i składane smartfony. Możliwe, że na stabilną wersję Android 12L nie będziemy musieli długo czekać.

Google idzie drogą Apple

Zespół Tima Cooka zdecydował się w 2019 roku wyraźniej oddzielić rozwój iOS na iPhone’ach i iPadach. Tak powstał iPadOS, czyli specjalna wersja iOS stworzona z myślą o większych ekranach i również często o innych zastosowaniach. Najwidoczniej Google spodobał się ten pomysł, bowiem firma z Mountain View także postanowiła zmodyfikować Androida i lepiej przystosować go do urządzeń z większymi ekranami.

Warto tutaj zaznaczyć, że Android 12L, w przeciwieństwie do iPadOS, zasili jeszcze jedną kategorię urządzeń, czyli składane smartfony. Wcześniej mogliśmy już usłyszeć, że otrzyma on m.in. odpowiednio przygotowany interfejs. Ponadto ma cechować się lepszą elastycznością, dostosowując się do aktualnie dostępnej przestrzeni roboczej. Deweloperzy otrzymają specjalne narzędzia, które zapewnią aplikacjom wyższą responsywność i możliwość płynnej zmiany interfejsu.

Trzeba tutaj przyznać, że projekt zapowiada się naprawdę interesująco. Niewykluczone, że Android 12L jeszcze bardziej podniesie atrakcyjność składanych smartfonów, szczególnie pod względem oprogramowania.

Specjalna wersja Androida zadebiutuje w przyszłym roku

Należy mieć na uwadze, że pierwsza wersja Developer Preview została już udostępniona. Dzięki temu, zainteresowani twórcy aplikacji mogą zapoznać się ze szykowanymi zmianami, a także odpowiednio wcześnie przygotować swoje oprogramowanie.

Serwis XDA Developers, powołując się na rewelacje wprost od Google, informuje, że wersja beta ma zadebiutować na urządzeniach Pixel jeszcze w grudniu tego roku. Ma ona zawierać sfinalizowane zachowanie systemu i interfejsów API, tak aby deweloperzy mogli upewnić się, że ich aplikacje będą poprawnie działać w finalnym wydaniu tego systemu operacyjnego.

Druga wersja beta zostanie wydana w przyszłym miesiącu. Kolejna, prawdopodobnie ostatnia przed premierą Android 12L, ujrzy światło dzienne w lutym przyszłego roku. Natomiast stabilnego wydania powinniśmy spodziewać się przed końcem pierwszego kwartału 2022 roku. Nie należy jednak wykluczyć scenariusza, że po drodze mogą pojawić się opóźnienia.

Android 12L powinien dość sprawnie trafić na nowe urządzenia. Wcześniejsze informacje sugerują premierę składanego smartfona OPPO, który już w dniu premiery może działać pod kontrolą zmodyfikowanej wersji Androida.