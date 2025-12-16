Aplikacja Messenger właśnie zakończyła swój żywot na tych platformach

Aplikacja Messenger na komputerach z systemem Windows i macOS właśnie przechodzi do historii. Meta zamyka oprogramowanie i przerzuca użytkowników do wersji przeglądarkowej, co dla jednych będzie kosmetyczną zmianą, a dla innych utratą ulubionej formy komunikatora. Dlaczego firma podjęła taką decyzję?

Meta kończy przygodę z aplikacją Messenger dla systemów Windows i macOS

W październiku 2025 roku Meta poinformowała o wycofaniu aplikacji Messenger dla systemów Windows i macOS, dając użytkownikom 60 dni na przygotowanie się do zmiany. Teraz nadszedł zapowiadany koniec.

Najpierw aplikacja zniknęła z App Store i Microsoft Store, pozostając jednocześnie dostępna dla osób, które miały ją już zainstalowaną. Meta uprzedziła o planowanym zakończeniu, więc większość użytkowników miała czas, by przenieść swoje nawyki do przeglądarki, zadbać o historię rozmów i uporządkować powiadomienia.

Meta nie podała oficjalnej przyczyny tej decyzji — a jak nie wiadomo, o co chodzi, to zapewne chodzi o pieniądze. Utrzymywanie i rozwijanie oddzielnych aplikacji dla dwóch systemów przy relatywnie niewielkiej grupie użytkowników bywa kosztowne. Poza utrzymaniem serwerów trzeba także rozwijać aplikację: dodawać aktualizacje, łatać błędy, dostosowywać ją do zmian w systemach i jednocześnie nadążać za rozwojem samej usługi. W przeglądarce Meta może wdrażać poprawki szybciej i bardziej jednolicie.

Jaka jest alternatywa dla użytkowników aplikacji Messenger w wersji dla Windowsa i macOS?

Użytkownikom pozostaje wersja przeglądarkowa oraz aplikacja mobilna na Androida i iOS. Messenger kojarzy się głównie z czatem Facebooka, ale można korzystać z niego także bez posiadania konta na Facebooku — wtedy docelowym adresem jest messenger.com.

Komputerowa wersja Messengera dla macOS i Windowsa została udostępniona w 2020 roku, podczas trwania pandemii COVID-19. Oferowała rozmowy wideo oraz funkcję Rooms — do 50 osób podczas jednego spotkania. W tamtym okresie komputerowa odsłona miała być konkurencją dla Zooma i prostym sposobem na rozmowy bez potrzeby zakładania nowych kont. W porównaniu z mobilnymi odpowiednikami istniejącymi od ponad dekady, wersji komputerowej nie było dane pożyć równie pięknie i długo.