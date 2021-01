Zobaczycie, 2021 rok upłynie pod znakiem składanych smartfonów

Składane smartfony zaznaczyły już swoją obecność na rynku. I chociaż ich popularność szybko rośnie, to klienci wciąż mają stosunkowo mały wybór. To się ma jednak zmienić już w 2021 roku.

Kto wie, być może kiedyś składane smartfony staną się mainstreamowe i zepchną batonikowe konstrukcje na margines. Nie stanie się to jednak w najbliższej przyszłości, ponieważ w aktualnych cenach nie są dostępne dla zdecydowanej większości klientów. Sukcesywnie powinno się to zmieniać.

Składane smartfony zaleją rynek w 2021 roku

Samsung jest liderem w segmencie składanych smartfonów. Huawei przez swoje problemy nie jest w stanie mu zagrozić (w ujęciu globalnym), podobnie jak Motorola i Royole. Producent z Korei Południowej wkrótce ma się jednak zmierzyć ze znacznie silniejszą konkurencją.

Samsung Galaxy Z Fold 2 (źródło: Samsung)

Jak donosi Digital Chat Station, jeden z najlepiej poinformowanych leaksterów w naszej branży, Xiaomi, Oppo i Vivo mają w swoich harmonogramach wydawniczych składane smartfony. To jedni z największych producentów w segmencie smart-telefonów, którzy mają bardzo silną markę i pozycję, więc przy odrobinie wysiłku (czyt. wydatków na marketing) mogą uszczuplić udziały Samsunga na rynku składanych smartfonów.

Konkurencja zawsze jest dobra i korzystna zarówno dla klientów, jak i producentów. Bo choć zmusza tych ostatnich do ustalania bardziej konkurencyjnych cen, to jednocześnie motywuje do większego wysiłku w dziedzinie R&D, co przekłada się na większą innowacyjność. A to jest doceniane przez użytkowników i sprawia, że mają oni lepsze zdanie o nowatorskiej marce. Jak to mówią, wilk syty i owca cała.

Samsung Galaxy Z Flip (fot. Katarzyna Pura / Tabletowo.pl)

Składane smartfony Xiaomi, Oppo i Vivo

Według niedawnych, nieoficjalnych doniesień, Xiaomi wprowadzi na rynek aż trzy składane smartfony. Pod względem konstrukcyjnym będą one podobne do Huawei Mate X(s) oraz Samsungów Galaxy Z Fold 2 i Galaxy Z Flip (5G). Dla każdego zatem coś odpowiedniego. Na dodatek jeden z nich niedawno zobaczyliśmy na zdjęciach, aczkolwiek liczymy, że to nie jest finalny projekt.

Nie mamy natomiast żadnych informacji, jakie składane smartfony przygotowują Oppo i Vivo. Ten pierwszy producent do tej pory pochwalił się jedynie koncepcyjnym Oppo X 2021, natomiast drugi w ogóle nie dał choć najmniejszego znaku, że jest zainteresowany taką formą. Są więc duże szanse na niespodziankę (o ile ktoś wcześniej tego nie zepsuje).