Huawei zostanie jeszcze bardziej odcięty od usług Google

Sankcje nałożone na Huawei przez Stany Zjednoczone cały czas doskwierają chińskiej firmie. Kiedy wydaje się, że już gorzej nie będzie, docierają do nas informacje o kolejnych ograniczeniach. Tym razem smartfony Huawei bez certyfikacji Google stracą dostęp do dwóch kolejnych aplikacji.

Do tej pory korzystanie z komunikatora do wideorozmów Google Duo było możliwe na dowolnym telefonie z Androidem. Według najnowszych doniesień, smartfony, które nie są wspierane, stracą wkrótce dostęp do aplikacji.

W kodzie wersji 123, która pojawiła się w Sklepie Google Play, znaleziono treść komunikatu, który może niebawem zacząć się wyświetlać niektórym użytkownikom. Sugeruje on, by pobrać swoje dane przed końcem wsparcia.

Because you’re using an unsupported device, Duo will unregister your account on this device soon. Download your Clips and call history to avoid losing them.