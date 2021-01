Huawei Mate X2 przyniesie ogromną zmianę. Chcemy go już zobaczyć

Składany smartfon Huawei Mate X wielu osobom bardziej przypadł do gustu niż Samsung Galaxy Fold. Obaj producenci kontynuowali swoje wizje, ale zapowiada się na to, że Huawei Mate X2 przyniesie ogromną zmianę pod względem konstrukcyjnym.

Na rynku pojawia się coraz więcej składanych smartfonów. I dobrze, bo przyczynia się to do obniżenia ich cen. Oczywiście, w większości wciąż są bardzo drogie, ale niedawno Motorola RAZR była dostępna za 2999 złotych, podczas gdy na start kosztowała… 7299 złotych.

Producenci składanych smartfonów tworzą różne konstrukcje. Huawei do tej pory stosował zupełnie inną niż Samsung, bo z jednym ekranem na zewnątrz, który składa się na dwie (nierówne) części. Wiele osób to krytykowało, ale faktem jest, że Huawei Mate X prezentował się zdecydowanie bardziej efektownie niż Samsung Galaxy Fold.

Huawei wprowadził na rynek dwa składane smartfony i wygląda na to, że przymierza się teraz do trzeciego, ponieważ w sieci pojawiła się garść informacji na temat specyfikacji Huawei Mate X2.

Huawei Mate X2 przyniesie ogromną zmianę

Nie bez powodu przypomniałem, jaką konstrukcję do tej pory stosował Huawei w przypadku składanych smartfonów, ponieważ zapowiada się na to, że nie wykorzysta jej po raz kolejny, tylko pójdzie w podobnym kierunku, co Samsung w serii Galaxy Z Fold.

Według informacji, udostępnionych przez Digital Chat Station (jest on jednym z najbardziej wiarygodnych leaksterów w branży) Huawei Mate X2 został wyposażony w dwa wyświetlacze: wewnętrzny o przekątnej 8,01 cala i rozdzielczości 2480×2200 pikseli oraz zewnętrzny 6,45 cala 2700×1160 pikseli. Oznacza to, że konstrukcyjnie przypomina on Galaxy Z Fold 2.

Huawei Mate X2 będzie przypominać składany smartfon Samsung Galaxy Z Fold 2 (fot. Samsung)

Informator podaje też, że smartfon ma na pokładzie procesor HiSilicon Kirin 9000, a także aparat o rozdzielczości 16 Mpix na przodzie i zestaw 50 Mpix + 16 Mpix + 12 Mpix + 8 Mpix z 10x hybrydowym zoomem optycznym na tyle. W przypadku tego typu konstrukcji przydałby się jeszcze jeden, w środku, aby użytkownicy mogli przeprowadzać rozmowy wideo również w trybie tabletu. Na razie nie ma jednak na jego temat żadnych informacji, aczkolwiek nie wyobrażamy sobie, aby go zabrakło.

Huawei Mate X2 na obecnym etapie rozwojowym (jego projekt nie jest bowiem jeszcze ukończony) smartfon zasila akumulator o pojemności 4400 mAh z obsługą ładowania przewodowego o mocy 66 W, a jego pracą zarządza system operacyjny Android 10. Całość ma wymiary 161,8×145,8×8,2 mm i waży 295 gramów.

Nie wiadomo, kiedy Huawei Mate X2 doczeka się oficjalnej premiery i czy producent po drodze nie wprowadzi jeszcze jakichś zmian.