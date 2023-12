Zakochaliśmy się – Motorola razr 40 ultra i edge 40 neo w nowym kolorze Peach Fuzz (kolor roku 2024 Pantone)

Wierzycie w miłość od pierwszego wejrzenia? Nam właśnie coś takiego się przytrafiło – szczerze zakochaliśmy się w smartfonach Motorola razr 40 ultra i edge 40 neo w kolorze roku 2024 Pantone – Peach Fuzz.

Peach Fuzz to kolor roku 2024 Pantone. Motorola już go ma

Pantone co roku ogłasza jakiś kolor „kolorem roku” – na przykład w 2023 roku był nim Pantone 18-1750 Viva Magenta. W przyszłym, 2024, ma natomiast rządzić Pantone 13-1023 Peach Fuzz. Według Pantone oddaje nasze pragnienie pielęgnowania siebie i innych. To aksamitnie delikatny brzoskwiniowy odcień, którego wszechogarniający duch wzbogaca umysł, ciało i duszę.

Jako że Pantone jest wpływowym przedsiębiorstwem, możecie spodziewać się wielu różnych produktów w kolorze 2024 roku, którym ogłoszony został Peach Fuzz. Motorola już to zrobiła – oficjalnie ogłosiła, że smartfony razr 40 ultra i edge 40 neo będą dostępne również właśnie w takiej brzoskwiniowej odsłonie.

Motorola już od jakiegoś czasu ściśle współpracuje z Pantone, dlatego nie jest to dla nas żadną niespodzianką, że smartfony tej marki będą dostępne również we flagowym kolorze roku 2024, Peach Fuzz. Na tę chwilę nie wiemy jednak, kiedy pojawią się na półkach sklepów w kraju nad Wisłą.

Bo że się pojawią, to wiemy, gdyż na oficjalnej stronie internetowej Motoroli w Polsce widnieją już smartfony Motorola razr 40 ultr i edge 40 neo w nowej, brzoskwiniowej wersji kolorystycznej (oraz odpowiednio w konfiguracji 8/256 GB i 12/256 GB).

razr 40 ultra i edge 40 neo w kolorze Pantone Peach Fuzz na polskiej stronie Motoroli (fot. Tabletowo.pl)

Tobie też spodobał się kolor roku 2024 Pantone – Peach Fuzz? Już możesz go mieć

Jeżeli podobnie jak my jesteście zachwyceni kolorem Peach Fuzz, to już możecie go mieć zarówno na swoich smartfonach, jak i komputerach, ponieważ na stronie Pantone dostępna jest sekcja, w której udostępniono tapety z kolorem roku 2024. Wybór nie jest duży, bo ogranicza się do 5 wzorów, z czego jeden to po prostu jednokolorowa plansza, ale zdecydowanie jest na czym zawiesić oko.

Jeśli natomiast Peach Fuzz 13-1023 Wam się nie podoba, na wspomnianej stronie dostępne są też tapety, których motywami przewodnimi są kolory 2023 i 2022 roku – odpowiednio wspomniana już Viva Magenta 18-1750 oraz Very Peri 18-3938 (oba zastosowała Motorola w swoich smartfonach).