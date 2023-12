Szukasz idealnego smartwatcha na prezent? Huawei taki ma

Nie wiem, jak u Was, ale u mnie myśl o kupowaniu prezentów na Boże Narodzenie wywołuje ogromną ekscytację. Szkopuł w tym, że ja już wszystkie prezenty kupiłem. Jeśli Wy jeszcze nie i w kręgu Waszego zainteresowania jest smartwatch, to Huawei przygotował bardzo ciekawą propozycję dla Was.

Huawei przygotował idealny smartwatch na prezent na Boże Narodzenie 2023

Elektronika coraz częściej pojawia się pod choinką mieszkańców Polski. Sprzyjają ku temu liczne promocje w ostatnich tygodniach roku, w tym przygotowane specjalne z myślą o świętach Bożego Narodzenia. Huawei także taką ma, ale do niej przejdziemy za chwilę, bo zaczniemy od nowości, która pojawiła się w sklepie producenta.

Do sprzedaży trafił bowiem Huawei Watch GT 4 Christmas Edition – to zestaw (z systemowym motywem świątecznym), w skład którego wchodzi smartwatch i dodatkowy pasek. Do wyboru są dwa:

46 mm Active z zielonym paskiem fluoroelastomerowym + czarny pasek fluoroelastomerowy za 1189 złotych,

41 mm Elegant z różowym paskiem fluoroelastomerowym + stalowa bransoleta milanese za 1489 złotych.

Co ciekawe, w innych krajach w Europie, na przykład w Niemczech i Francji, zamiast pierwszego z ww. zestawów jest smartwatch ze skórzanym oraz fluoroelastomerowym, czarno-czerwonym paskiem, a do tego producent dorzuca jeszcze w prezencie słuchawki FreeBuds SE 2.

źródło: Huawei

Klienci w Polsce nie mogą liczyć na taką hojność, lecz jeśli nie są zainteresowani Christmas Edition, mogą wybrać standardową i dokupić do niej drugi pasek za 69 złotych. I w tym przypadku można wybrać model ze skórzanym paskiem i dokupić fluoroelastomerowy, czarno-czerwony – łącznie wyjdzie 1168 złotych.

8.5 Ocena

Promocje na smartwatche Huawei na Boże Narodzenie 2023

Jak wspomniałem, Huawei przygotował w swoim oficjalnym sklepie internetowym huawei.pl specjalną ofertę na święta Bożego Narodzenia 2023 i obejmuje ona również smartwatche. Jeśli zdecydujecie się z niej skorzystać, dostaniecie rabat, gdy kupicie naraz dwa zegarki.

Promocja obejmuje też smartwatche z serii Huawei Watch GT 4 – wielkość rabatu zależy od zestawu i wynosi maksymalnie 200 złotych. Producent zastrzega jednak, że z oferty nie można skorzystać w przypadku Christmas Edition. Ponadto zniżkę możecie otrzymać, wybierając zestawy z modeli Huawei Watch GT 3, Huawei Watch Fit 2 i Huawei Watch Fit SE.