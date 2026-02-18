Siri po polsku już (w końcu!) naprawdę blisko? Apple nie pozostawia złudzeń

Siri po polsku jest czymś, czego mieszkańcy Polski wciąż się nie doczekali. W końcu może się to jednak zmienić. Apple dało bowiem wskazówkę, która nie pozostawia złudzeń.

Polacy w końcu mogą doczekać się Siri po polsku. Apple (nareszcie!) chce spełnić marzenie Polaków

Już w 2015 roku mówiło się, że Apple może „wkrótce” udostępnić Siri po polsku. Tak się jednak nie stało, mimo że ten temat regularnie wracał na tapet, raz za razem na nowo rozpalając nadzieje mieszkańców Polski. Czas mijał, a asystentka firmy z Cupertino nadal nie potrafi komunikować się w ojczystym języku Polaków.

To w końcu (nareszcie!) może się zmienić, na co wskazuje ogłoszenie na stronie Apple, które zauważył Tomek Czech z portalu ThinkApple. Amerykański gigant informuje w nim, że poszukuje osoby na stanowisko Language Engineer, równocześnie doprecyzowując, że chodzi o język polski.

Ogłoszenie na stronie Apple o poszukiwaniu osoby na stanowisko Language Engineer dla języka polskiego (źródło: Apple)

W opisie natomiast wprost napisano, że jako inżynier językowy Siri w języku polskim będziesz skupiać się na wszystkich komponentach naszych produktów. W związku z tym wymagana jest biegła znajomość języka polskiego jako języka ojczystego oraz znajomość polskiej kultury.

Praca w wymiarze 40 godzin tygodniowo ma być świadczona w Barcelonie.

Kiedy będzie dostępna Siri po polsku?

Ogłoszenie zostało opublikowane na stronie Apple już 1 grudnia 2025 roku, a zatem ponad 2 miesiące temu. Nie wiadomo, jakim zainteresowaniem cieszy się to stanowisko, ale skoro nadal go nie zdjęto, może oznaczać to, że Amerykanie wciąż nie znaleźli odpowiadającego im kandydata.

Należy też mieć świadomość, że skoro Apple dopiero poszukuje osoby na stanowisko Language Engineer dla języka polskiego, udostępnienie Siri po polsku może nie nastąpić w najbliższej przyszłości. Jest to bowiem (prawdopodobnie) długi i skomplikowany proces.

Tomek Czech jest natomiast większym optymistą i uważa, że firma z Cupertino może zapowiedzieć Siri po polsku już na konferencji WWDC 2026 w czerwcu i udostępnić ją wraz z aktualizacją iOS 27, która ma skupić się przede wszystkim na optymalizacji działania iPhone’ów, a nie nowych funkcjach. Pomóc w tym ma umowa Apple z Google o dostęp do modeli Gemini.

Asystent Google już w 2019 roku zaczął oferować język polski. Dziś Google skupia się przede wszystkim na Gemini, który – oczywiście – też potrafi komunikować się z użytkownikiem w języku polskim. Jeżeli Amerykanie z Mountain View pozwolą wykorzystać ten cały dorobek swoim kolegom po fachu z Cupertino, Siri po polsku powinna radzić sobie równie dobrze. Apple nie może bowiem pozwolić sobie na jakąkolwiek wpadkę (a równocześnie musi przestrzegać rygorystycznego prawa w Unii Europejskiej, co nie ułatwia sprawy).