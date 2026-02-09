Apple stawia na nudę i… to najlepsza wiadomość, jaką dziś usłyszysz

iOS 27 będzie nudny, ale to dobrze. Apple w tym roku ma postawić na inne priorytety niż duże zmiany, co powinno docenić wielu użytkowników.

Poprawki błędów i wydajności – właśnie taki ma być iOS 27

We wrześniu 2025 roku został udostępniony iOS 26. Aktualizacja przyniosła przede wszystkim Liquid Glass, czyli nowy język projektowania, który pojawił się w systemie operacyjnym oraz w wielu aplikacjach Apple. Duży nacisk położono na efekt szkła, przeprojektowano wybrane elementy interfejsu i wprowadzono odświeżone animacje. Do tego doszedł szereg innych zmian.

Niewykluczone, że pomysły Apple nie zostały odebrane w oczekiwany sposób. Niedawno dowiedzieliśmy się, że przechodzenie na iOS 26 przebiega bardzo powoli. Wielu użytkowników woli pozostać przy starszej wersji systemu operacyjnego. Trudno stwierdzić, czy to „zasługa” wyłącznie wspomnianego Liquid Glass, czy ważne okazały się też inne czynniki.

Co prawda nic nie zapowiada, aby Apple miało nagle zrezygnować ze stosowania Liquid Glass, ale cały projekt w tym roku ma stać się znacznie bardziej dojrzały. Jak informuje Mark Gurman z Bloomberga, konferencja WWDC 2026 będzie stosunkowo stonowana i skromna.

iOS 26 | źródło: Apple

Zespół Tima Cooka ma skupić się przede wszystkim na poprawie wydajności, usunięciu błędów i dopracowaniu wyglądu. Nie należy nastawiać się na duże nowości, chociaż Mark Gurman wspomina o dalszych udoskonaleniach Apple Intelligence i można spodziewać się odczuwalnych zmian w Siri.

Takie podejście ma szansę przynieść zakładane rezultaty. Tym bardziej, że wiele głosów wskazuje, że problemem nie jest sam koncept Liquid Glass czy inne rozwiązania wdrożone w iOS 26, ale błędy, niedociągnięcia i wrażenie obcowania z oprogramowaniem w wersji beta.

Nowa polityka dotycząca Apple Fitness+

W Cupertino już od dłuższego czasu duży nacisk kładziony jest na funkcje zdrowotne i związane z aktywnością. Niedawne informacje wskazywały, że w planach jest wykonanie kolejnego ważnego kroku w postaci usługi subskrypcyjnej Apple Health+, która miałaby oferować rekomendacje zdrowotne oparte na sztucznej inteligencji.

Jednak plany dotyczące Apple Health+ podobno uległy zmianie. Zamiast nowej usługi użytkownicy dostaną tylko kilka funkcji. Co więcej, Apple Fitness+ może stać się częścią aplikacji Zdrowie. Zarówno nowe funkcje, jak i Apple Fitness+, mogą być oferowane w ramach wspólnej subskrypcji.

Wypada dodać, że od grudnia 2025 roku usługa Apple Fitness+ jest dostępna w Polsce. Została wyceniona na 19,99 złotych miesięcznie lub 159 złotych rocznie.