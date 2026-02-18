Google idzie we włoskie klimaty. Znamy szczegóły tajemniczego projektu

Google prowadzi prace nad Projektem Toskania (ang. Project Toscana). W jego ramach tworzone jest rozwiązanie, które ma trafić do smartfonów Pixel oraz Chromebooków.

Google tworzy nowy system rozpoznawania twarzy w ramach „Project Toscana”

Toskania to przepiękny region na północy Włoch, którego część zwiedziłem w zeszłym roku i szczerze polecam to zrobić każdemu, ponieważ jest co podziwiać (choć należy się przygotować na spory wydatek, gdyż jest tam dość drogo). Dlaczego jednak Google zdecydowało się nazwać ten projekt właśnie „Project Toscana” – trudno powiedzieć, ponieważ z Włochami i Toskanią właściwie nie ma on żadnego związku.

Zgodnie z tym, co „anonimowe źródło” przekazało portalowi Android Authority, w ramach „Project Toscana” amerykański gigant opracowuje nowy system rozpoznawania twarzy z myślą o smartfonach Google Pixel oraz Chromebookach. W każdym przypadku podejście jest jednak inne.

Źródło, które znalazło się w gronie testerów, używało „Projektu Toskania” w smartfonie z okrągłym otworem w wyświetlaczu oraz dwóch Chromebookach z zewnętrznymi kamerami (były to jednak testowe platformy, a nie finalne urządzenia).

W jaki sposób Google testuje „Project Toscana”?

Testy przeprowadzano w różnych warunkach oświetleniowych i według testera „działało ono tak szybko jak Face ID w iPhone’ach”. Nie wiadomo jednak, jaką technologię wykorzystano, aczkolwiek serwis Android Authority podejrzewa, że podczerwień, co wydaje się „naturalnym” wyborem.

„Project Toscana” może zatem być najbardziej zaawansowanym systemem rozpoznawania twarzy, ale nie jedynym w historii, bowiem już Google Pixel 4, który zadebiutował w październiku 2019 roku, oferował rozwiązanie tego typu. Wówczas Amerykanie wykorzystali „Project Soli” i zrezygnowali z innej metody weryfikacji biometrycznej (tj. czytnika linii papilarnych).

Google bardzo szybko jednak postawiło krzyżyk na tym rozwiązaniu, ale najwyraźniej nie porzuciło całkowicie chęci zamontowania w swoich smartfonach systemu, który dorówna Face ID Apple. Wzmianka o Chromebookach sugeruje, że gigant z siedzibą w Mountain View chciałby nawet prześcignąć konkurenta z Cupertino, który wciąż nie zaimplementował funkcji odblokowania laptopów z serii MacBook z użyciem Face ID (czy to w komputerze, czy z użyciem iPhone’a).