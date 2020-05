Sprawdź, czy w Twoim mieście testowano sieć 5G

Wdrożenie sieci 5G w Polsce może się nieco opóźnić, ale nie ma czasu do stracenia, ponieważ terminy gonią coraz bardziej. Operatorzy przygotowują się do komercyjnego uruchomienia sieci piątej generacji w naszym kraju i od wielu miesięcy przeprowadzają testy tej technologii. Urząd Komunikacji Elektronicznej opublikował listę miast, w których się one odbywały.

Gdzie testowano sieć 5G w Polsce?

Jak informuje Urząd Komunikacji Elektronicznej, w 2019 roku wydano w sumie 265 decyzji zezwalających lub przedłużających zezwolenia na prowadzenie testów technologii 5G w pasmach 2100 MHz, 3,5 GHz, 26 GHz oraz 28 GHz. W niektórych przypadkach termin upłynął, natomiast w innych operatorzy mają czas nawet do ostatnich miesięcy 2020 roku.

Jak wynika z udostępnionych przez UKE informacji, Orange zakończyło testy sieci 5G w paśmie 3,5 GHz trzech miastach: Warszawie, Lublinie i Chorzowie. Operator nadal może jednak je kontynuować w Zakopanem (w paśmie 28 GHz) – ma na to czas aż do 31 grudnia 2020 roku.

Play także testował technologię 5G w paśmie 3,5 GHz w Warszawie, a do też w Toruniu, Sokołowie Podlaskim i Grójcu. W pierwszym z ww. miast operator wypróbowuje również pasmo 26 GHz (ma na to czas do 30 czerwca 2020 roku). Oprócz tego, Play testuje 5G na częstotliwości 2100 MHz w Trójmieście (może to robić do 1 listopada bieżącego roku). Tutaj warto przypomnieć, że na początku stycznia br. uruchomił nawet tam – a dokładniej w Gdyni – komercyjną sieć piątej generacji (do końca lutego miał ją udostępnić w kolejnych 15 lokalizacjach).

T-Mobile z kolei testował 5G w trzech miastach: Krakowie, Warszawie i Katowicach (w każdym przypadku w paśmie 3,5 GHz). Zgodę od UKE otrzymał również EXATEL S.A., aczkolwiek do testów najwyraźniej nie doszło, bowiem nie uruchomiono 5G na ani jednej stacji bazowej.

Zaskakujący jest natomiast brak Polkomtela (operatora sieci Plus) w przygotowanym przez UKE zestawieniu pozwoleń na przeprowadzenie testów 5G w Polsce (wydanych w 2019 roku), tym bardziej, że jakiś czas temu deklarował, że uruchomi je już w pierwszym kwartale 2020 roku (do czego, jak wiemy, ostatecznie nie doszło). Ostatnio jednak informował, że prace związane z wdrożeniem sieci piątej generacji są na bardzo zaawansowanym etapie. W pierwszej kolejności dostęp do 5G w paśmie 2600 MHz otrzymają mieszkańcy siedmiu polskich miast: Warszawy, Gdańska, Katowic, Łodzi, Poznania, Szczecina i Wrocławia.

Źródło: Urząd Komunikacji Elektronicznej