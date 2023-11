Kolejne zmiany w serwisie mObywatel. Aż 3 nowe funkcje, które mogą się przydać

Muszę przyznać, że aplikacja mObywatel rozwija się w naprawdę imponującym tempie i regularnie zaskakuje nas nowościami. Równolegle funkcjonuje także serwis internetowy mObywatel, który jak się okazuje, oferuje obecnie w niektórych przypadkach więcej niż apka. Jakie nowe funkcje tym razem zaserwował nam resort cyfryzacji? Wielu osobom mogą się przydać, żeby zaoszczędzić na czasie.

Ważna funkcja niedługo trafi do apki

Ministerstwo Cyfryzacji w swoim flagowym projekcie co jakiś czas dorzuca nowe usługi, z których mogą skorzystać obywatele. Tylko w ciągu ostatnich kilku miesięcy mieliśmy sporo nowości, m.in. we wrześniowych aktualizacjach do aplikacji mObywatel trafiła możliwość sprawdzenia jakości powietrza we wskazanej lokalizacji, czy historii pojazdu.

Z kolei w październiku 2023 roku zapowiedziane zostało dodanie do rządowej aplikacji legitymacji dla trenerów i zawodników zrzeszonych w ramach PZPN, a także możliwość umówienia e-wizyty w ZUS.

Najnowszym projektem Ministerstwa Cyfryzacji jest danie obywatelom możliwości zastrzeżenia swojego numeru PESEL. O tym jak to zrobić korzystając z przeglądarkowej wersji mobywatel.gov.pl przeczytacie w poradniku na łamach Tabletowo. Takie zastrzeżenie ma zabezpieczyć nas na wypadek np. zaciągnięcia pożyczki na nasz numer identyfikacyjny przez kogoś, kto wykradł nasze dane osobowe i chce się nimi posłużyć.

Resort zapowiada, że trwają prace nad tym, by zastrzeganie numeru PESEL zostało udostępnione także w aplikacji mObywatel. Minister Janusz Cieszyński zapowiedział, że może to stać się już w grudniu 2023 roku. To ważna zmiana, która z pewnością przyczyni się do popularyzacji zabezpieczania PESEL-u, ponieważ z poziomu apki będzie to po prostu szybkie i wygodne.

źródło: Facebook | Ministerstwo Cyfryzacji

Nowa sekcja w mObywatel i 3 kolejne usługi

Ministerstwo Cyfryzacji, które jest odpowiedzialne za wdrożenie i udoskonalanie mObywatela, na swoim facebookowym profilu pochwaliło się, że w serwisie (uwaga: nie w aplikacji) wdrożono sekcję „załatw sprawę online”. To właśnie w niej pojawiły się 3 nowe usługi. Teraz obywatele mogą za pomocą serwisu złożyć wniosek o: zezwolenie na usunięcie drzewa lub krzewu, przyznanie Wrocławskiej Karty Seniora (usługa lokalna) oraz zwolnienie z obowiązku budowy kanału technologicznego.

Resort przyznaje, że są to co prawda pierwsze, ale nie ostatnie usługi wdrożone „z wykorzystaniem nowych narzędzi technologicznych”. W komunikacie dodaje także, że dodanie do serwisu mObywatel nowej sekcji umożliwia implementacje kolejnych e-usług, które mogą w przyszłości zostać przemigrowane usługi z ePUAP.

Ministerstwo nie wspomina niestety nic o przeniesieniu tych możliwości do aplikacji mObywatel, a szkoda. Zapewne wielu z Was zgodzi się, że często skorzystanie z aplikacji jest po prostu dużo bardziej wygodne i szybsze niż z przeglądarkowych wersji.