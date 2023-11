Nowości w aplikacji mObywatel. Przydadzą się emerytom i kierowcom

Myślę, że wiele osób zgodzi się ze stwierdzeniem, że mObywatel to jedna z bardziej przydatnych rzeczy, którą w ostatnich latach zaserwowali nam rządzący. Można powiedzieć, że aplikacja regularnie zaskakuje nas nowościami. Jakie tym razem zmiany przygotowało Ministerstwo Cyfryzacji w swoim flagowym projekcie?

W mObywatel umówisz się teraz na spotkanie w ZUS

Rządowa aplikacja dość regularnie wzbogaca się o nowe funkcje. We wrześniowej fali aktualizacji do mObywatel trafiła m.in. możliwość sprawdzenia jakości powietrza we wskazanej lokalizacji, historii pojazdu oraz danych w Centralnym Rejestrze Wyborców, co okazało się szczególnie przydatne przez październikowymi wyborami parlamentarnymi.

Niektóre z nowości są przeznaczone dla konkretnej grupy obywateli (jak np. zapowiedziane w październiku legitymacje dla trenerów i zawodników zrzeszonych w ramach PZPN), a inne mogą przydać się niemal wszystkim. Takim przykładem jest nowa funkcja, która pojawi się w mObywatelu: możliwość umówienia e-wizyty w ZUS bezpośrednio z poziomu aplikacji.

Z pewnością z tej nowości skorzystają nie tylko emeryci czy renciści, ale także osoby prowadzące własną działalność gospodarczą, dla których wizyty w tej instytucji z pewnością nie są rzadkością. Ponadto portal gsmonline informuje, że w wersji 4.19 poprawione zostało przechodzenie do trybu offline, które wcześniej sprawiało wiele problemów.

Jest też coś dla kierowców

W mObywatelu mamy już swoje prawo jazdy, czy dowód rejestracyjny pojazdu. Sprawdzić możemy także punkty karne i kolejna zmiana dotyczy właśnie tego, niezbyt przyjemnego dla kierowców, tematu. Chociaż ta „nowość” to w zasadzie kosmetyka, to jednak warto o niej wspomnieć. W rządowej apce pojawiły się szczegóły dotyczące nowych przepisów.

Od 17 września w życie weszły nowe zasady mówiące m.in. o tym, w jakich przypadkach punkty karne znikają z naszego konta, a także dodano informacje o kursach organizowanych przez WORD-y, które mogą zniwelować maksymalnie 6 punktów. Jak podkreśla serwis autokult, chociaż przepisy obowiązują już ponad 1,5 miesiąca, to dopiero teraz te zasady znalazły się w mObywatelu.

Kierowców z pewnością ucieszy fakt, że w sieci pojawiają się informacje na temat rozpoczynającego się programu pilotażowego, którego zadaniem jest tworzenie mobilnego transgranicznego prawa jazdy, którym będzie można posługiwać się na terenie całej UE. Możliwe więc, że w ciągu kilku najbliższych lat, nawet wyjeżdżając poza granice naszego kraju nie będziemy potrzebować przy sobie fizycznego dokumentu potwierdzającego uprawnienia do kierowania pojazdami.

Międzynarodowy pilotaż składa się z 19 krajów Unii Europejskiej oraz Ukrainy i ma potrwać do kwietnia 2025 roku. Póki co opiera on się głównie na wypożyczalniach samochodów, które zgodzą się dołączyć do programu i honorować tego typu cyfrowe dokumenty, do czego zachęca Ministerstwo Cyfryzacji.