Wspaniałe wieści dla pasażerów PKP Intercity

Pasażerowie dostali właśnie kolejny argument, żeby zainstalować aplikację PKP Intercity. Wdrożono bowiem do niej nowe udogodnienia, które ułatwią podróżowanie.

Nowe udogodnienia w aplikacji PKP Intercity

Udostępniona blisko rok temu aplikacja PKP Intercity cieszy się ogromną popularnością (niedawno za jej pośrednictwem sprzedano dwumilionowy bilet) i na pewno motywuje to przewoźnika do jej rozwoju poprzez dodawanie kolejnych funkcji. Tych stale przybywa i dziś poinformowano o wdrożeniu następnych udogodnień dla pasażerów.

Od teraz za pośrednictwem aplikacji PKP Intercity można kupić również bilety okresowe (wraz z pobraniem do nich rezerwacji) – m.in. miesięczne, kwartalne i tygodniowe, w tym także Promo Odcinkowy Miesięczny. Co ważne: mogą to zrobić też osoby, które są uprawnione do ulgowych usług transportowych (UUT) w wymiarze rocznym bądź kwartalnym.

Aktualnie bilety na pociągi PKP Intercity można kupić poprzez system e-IC i aplikację (możliwość płatności za pomocą Google Pay, Apple Pay, BLIKA i kartą płatniczą), a także za pośrednictwem kas i biletomatów. Ponadto dostępne są one w kasach innych przewoźników – POLREGIO sp. z o.o., Kolei Mazowieckich, Kolei Wielkopolskich, Łódzkiej Kolei Aglomeracyjnej, PKP Szybkiej Kolei Miejskiej w Trójmieście Sp. z o.o., Kolei Śląskich, Kolei Małopolskich oraz Arrivy RP.

źródło: PKP Intercity

Od teraz w aplikacji istnieje też możliwość pobrania rezerwacji do biletów zakupionych w systemie e-IC 1.0. Trwają także prace nad tym udogodnieniem w nowej wersji systemu e- IC 2.0, uruchomionej w październiku 2023 roku.

Możliwość kupienia biletu na pociąg przez aplikację przyda się również podczas tzw. city break’ów

W oficjalnym komunikacie przewoźnik podkreśla, że możliwość kupienia biletu na pociąg poprzez aplikację powinny docenić również osoby, które podróżują turystycznie w ciągu tygodnia, ponieważ będą mogły wygodniej skorzystać z ofert Multiprzejazd i Multiprzejazd MAX. Umożliwiają one nielimitowane podróże pociągami TLK i IC lub wszystkimi pociągami PKP Intercity od północy we wtorek do godziny 24:00 w czwartek, zarówno w 1., jak i 2. klasie (cena zależy od wybranej klasy).

Dzięki ofertom Multiprzejazd i Multiprzejazd Max nie trzeba za każdym razem kupować biletu na pociąg. Wyjątek stanowi konieczność pobrania rezerwacji miejsca do siedzenia, zakup rezerwacji miejsca w strefie wygody lub dopłaty do pociągu EIP.