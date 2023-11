Mega promocja na smartfon OnePlus Open na Black Friday 2023. Prawdziwa okazja!

Przed oficjalną premierą OnePlus Open chodziły słuchy, że smartfon może zabić składaną konkurencję swoją ceną. Cóż, tak się nie stało, jednak teraz można go kupić w znacznie niższej cenie. Na dodatek promocja dotyczy „wyjątkowej” wersji, niedostępnej w znanych, polskich sklepach.

Wyjątkowa promocja na smartfon OnePlus Open na Black Friday 2023

OnePlus Open zadebiutował oficjalnie w Polsce (i nie tylko) 19 października 2023 roku. Do sprzedaży w kraju nad Wisłą trafiła wyłącznie zielona wersja kolorystyczna w konfiguracji 16/512 GB. Jej cenę ustalono na 8999 złotych i wciąż tyle trzeba zapłacić za ten smartfon u autoryzowanych partnerów handlowych, tj. na przykład w Media Expert, Media Markt, Komputroniku i x-kom.

Na Black Friday 2023 oficjalny sklep internetowy OnePlus przygotował jednak promocję m.in. na model Open – obniżył cenę niedostępnej w polskich sieciach czarnej wersji kolorystycznej do 1649 euro, co jest równowartością ~7200 złotych. Oznacza to, że można zaoszczędzić blisko 2000 złotych! A nawet więcej, bo studenci i absolwenci mogą otrzymać dodatkowe 10% zniżki (wymagana rejestracja w programie).

Wysyłka jest bezpłatna i istnieje możliwość darmowego zwrotu smartfona w ciągu 15 dni kalendarzowych. Urządzenie będzie też objęte 24-miesięczną ograniczoną gwarancją (szczegóły dotyczące gwarancji można znaleźć na stronie OnePlusa).

8 Ocena

A może Samsung Galaxy Z Fold 5?

Promocja na OnePlus Open niewątpliwie jest bardzo kusząca, ale tak się składa (hehe), że nie tylko ten model można kupić taniej z okazji Black Friday 2023, gdyż swoją ofertę na składany smartfon tego typu przygotował również Samsung.

W oficjalnym sklepie internetowym możecie kupić Galaxy Z Fold 5 w niższych cenach – konfigurację 12/512 GB za 7399 złotych, a wariant 12 GB/1 TB za 8399 złotych. Jest jednak jeden „haczyk” – promocja obejmuje tylko ekskluzywne kolory, dostępne wyłącznie na stronie samsung.com, czyli szary i niebieski. W obu wersjach ramka jest czarna.