Seria Samsung Galaxy S25 nie zaskoczy wyglądem i kolorem. Znamy nowe szczegóły

Oczywiście pod warunkiem, że najnowsze rewelacje dotyczące serii Samsung Galaxy S25 okażą się prawdziwe. Na szczęście, taki scenariusz jest wysoce prawdopodobny, więc zapraszamy do lektury świeżych informacji.

Tak mają wyglądać przedstawiciele serii Samsung Galaxy S25

Do premiery nowych Galaktyk jest coraz bliżej, więc przybywa różnych informacji na temat smartfonów Samsunga. Tym razem poznaliśmy ich wygląd, który – co raczej nie będzie dużym zaskoczeniem – nie jest prawdziwą rewolucją względem poprzedników. Możemy mówić raczej o małej ewolucji dobrze znanych pomysłów.

Evan Blass, korzystający też z nawy @evleaks, jest rozpoznawalnym dostarczycielem informacji na temat nowych smartfonów jeszcze przed ich premierą. Tym razem podzielił się renderami przedstawiającymi przód Galaxy S25+ i Galaxy S25 Ultra. Jak najbardziej możemy założyć, że podstawowy Galaxy S25 wizualnie będzie wyraźnie zbliżony do S25 z „Plusem”. Zresztą rendery Galaxy S25 mogliśmy zobaczyć już wcześniej.

Galaxy S25+ i Galaxy S25 Ultra (źródło: Evan Blass | X, GSMArena)

Co ciekawe, grafiki nie są już widoczne na platformie X, ale w internecie nic nie ginie. Niektórzy zdążyli zapisać grafiki, co pozwala nam lepiej poznać wygląd nadchodzących urządzeń południowokoreańskiego producenta.

Warto dodać, że zdjęcia (nie rendery) modelu Samsung Galaxy S25+ pojawiły się na platformie X. Zostały one udostępnione na koncie @Jukanlosreve. Jakby ktoś się zastanawiał, to spieszę dodać, że na na boku nie znajduje się przycisk kamery, taki jak w iPhone’ach 16. Mamy oczywiście do czynienia z anteną mmWave.

Nowe smartfony Samsunga pojawią się w wielu kolorach

Dla osób, które zwracają uwagę na kolor obudowy smartfona mamy dobre informacje. W przypadku nowej serii Samsung Galaxy S25 wybór będzie zdecydowanie spory. Modele Galaxy S25 i S25+ będą dostępne w wersjach:

Blue Black,

Coral Red,

Icy Blue,

Mint,

Navy,

Pink,

Gold,

Silver Shadow.

Z kolei Samsung Galaxy S25 Ultra będzie oferowanych w tych wariantach kolorystycznych:

Titanium Black,

Titanium Gray,

Titanium Jade Green,

Titanium Jet Black,

Titanium Pink Gold,

Titanium Silver Blue,

Titanium White Silver.

Wypada dodać, że wcześniej poznaliśmy specyfikację Galaxy S25, Galaxy S25+ i Galaxy S25 Ultra, a także dowiedzieliśmy się, ile mogą kosztować Samsungi Galaxy S25. Padła nawet data premiery serii Galaxy S25. Znamy już więc zdecydowanie sporo informacji.