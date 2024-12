iPhone w ramach subskrypcji. Apple zmienia plany dotyczące usługi

Zamiast płacić z góry wysoką kwotę za nowego iPhone’a moglibyśmy go mieć w ramach opłacanej comiesięczne subskrypcji. Brzmi ciekawie? Apple zmieniło jednak plany dotyczące takiej usługi.

iPhone wypożyczany w ramach subskrypcji

W 2022 roku pojawiły się nieoficjalne informacje, że Apple planuje wdrożyć nowy sposób oferowania dostępu do iPhone’ów. Oczywiście o typowej sprzedaży w tym przypadku nie możemy mówić, bowiem firma Tima Cooka miała przymierzać się do wdrożenia modelu subskrypcyjnego.

Na czym miałoby polegać nowe rozwiązanie? Klient płaciłby miesięcznie określoną kwotę za wypożyczenie iPhone’a. Wszystko miało zostać tak zaprojektowane, aby ten model był mniejszym obciążeniem finansowym niż zapłacenie za smartfona z góry przy jego kupnie. Docelowo nowy sposób oferowania sprzętu miał pozwolić na dotarcie do szerszego grona klientów, także osób, które nie mogą lub nie chcą wydawać niemałej kwoty na zakup smartfona z Cupertino.

Dowiedzieliśmy się wówczas, że usługa może zadebiutować jeszcze pod koniec 2022 roku. Podobno miała ona objąć nie tylko smartfony, ale też pozostały sprzęt z logo nadgryzionego jabłka.

(fot. Jakub Kordasiński | Tabletowo.pl)

Apple zmienia plany

Od wspomnianych rewelacji minęły już ponad 2 lata i wciąż usługa pozwalająca na wypożyczenie iPhone’a nie została wprowadzona. Czyżby w Cupertino zrezygnowano z tego pomysłu? Jak informuje Mark Gurman z Bloomberga, którego można uznać za wysoce wiarygodne źródło, Apple faktycznie miało porzucić plany wdrożenia tej usługi.

Co ciekawe, cały projekt był dość długo rozwijany i Apple miało wiązać z nim spore nadzieje. Zaprzestanie prac nastąpiło w ciągu ostatnich miesięcy z powodu obaw regulacyjnych, błędów oprogramowania i innych problemów. Zespół, który pracował nad nową usługą, został rozwiązany i przydzielony do innych projektów.

Owszem dalsze prace zostały wstrzymane, ale nie oznacza to, że usługa definitywnie trafiła do kosza. Apple może powrócić do podobnego pomysłu w przyszłości, gdy będą lepsze warunki do jego ewentualnego wprowadzenia. Ciekawe, ile kosztowałby iPhone 16 Plus czy iPhone 16 Pro Max w ramach subskrypcji i czy faktycznie takie rozwiązanie opłacałoby się klientom.