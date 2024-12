Gmail ma sposób na e-mailowy spam i oszustwa. Bronią AI

W tegorocznym okresie przedświątecznym użytkownicy poczty Gmail zgłosili o 35% mniej prób oszustw niż rok wcześniej. Firma Google twierdzi, że jest to między innymi efekt wprowadzenia zaawansowanego modelu sztucznej inteligencji do wykrywania potencjalnie niebezpiecznych wiadomości.

Sztuczna inteligencja (skutecznie) blokuje spam w poczcie Gmail

Od końcówki 2023 roku firma Google stopniowo wprowadza rozwiązania, których celem jest wzmacnianie ochrony przed phishingiem i innymi formami cyberoszustw. Tuż przed tegorocznym Black Friday amerykański gigant wdrożył dodatkowy model wykorzystujący sztuczną inteligencję do błyskawicznej identyfikacji i oznaczania wiadomości, co do których istnieje wysokie prawdopodobieństwo, że stanowią próbę wyłudzenia – czy to danych, czy też pieniędzy.

Model ten sprawdzać ma się także teraz – w okresie przedświątecznym. Pomimo wzrostu ruchu e-mailowego w tym czasie, liczba zgłoszeń spamu i niebezpiecznych wiadomości przez użytkowników poczty Gmail nie uległa podobnemu zwiększeniu (a na marginesie dodam, że usługa ma już ponad 2,5 miliarda użytkowników).

źródło: Google Blog

Trzy najczęstsze typy oszustw przed Świętami – jak podaje firma Google – to oszustwa fakturowe (próbujące nakłonić użytkownika albo do pobrania zainfekowanego załącznika, albo wpłacenia pieniędzy na podane konto), oszustwa z udziałem celebrytów (których nadawcy podszywają się pod znane osoby) oraz oszustwa wymuszeniowe (opierające się na groźbach i zastraszeniach typu „jeśli nie wpłacisz pieniędzy na to konto, opublikujemy Twoje intymne zdjęcia w sieci”).

Złote zasady bezpiecznego korzystania z poczty e-mail

Choć firma Google stara się przy pomocy sztucznej inteligencji ograniczyć docieranie takich wiadomości do naszych skrzynek pocztowych, to nie jest w stanie wyeliminować ich w 100%.

Dlatego proponuje też pamiętanie o czterech „złotych zasadach”: