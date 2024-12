Kiedy premiera Samsung Galaxy S25? Padła konkretna data

Zgodnie ze swoją tradycją producent z Korei Południowej pokazuje flagowe smartfony na początku roku. Tak samo ma być w przypadku serii Samsung Galaxy S25, dla której wydarzenie z cyklu Unpacked zaplanowano na czwartą środę pierwszego miesiąca. Na to przynajmniej wskazują najnowsze doniesienia.

Popularny i zwykle dobrze poinformowany leakster Alvin na platformie X podaje, że następne wydarzenie Galaxy Unpacked odbędzie się w środę, 22 stycznia 2025 roku w kalifornijskim San Jose. Start prezentacji został zaplanowany na godzinę 10:00 czasu pacyficznego, co w naszej strefie czasowej oznacza godzinę 19:00. Informacja nie jest oficjalna, ale wydaje się całkiem wiarygodna.

To właśnie podczas tego wydarzenia zaprezentowane mają zostać najnowsze flagowe smartfony południowokoreańskiego producenta. Według nieoficjalnych doniesień modele Samsung Galaxy S25, Galaxy S25+ oraz Galaxy S25 Ultra będą miały więcej pamięci operacyjnej (minimum 12 GB). Ta ma w dodatku współpracować z topowym procesorem Qualcomm Snapdragon 8 Elite, niezależnie od wariantu ani regionu dostępności.

Mówi się też, że w serii Galaxy S25 zadebiutuje bezprzewodowe ładowanie w standardzie Qi2. Najnowsze pogłoski wskazują zaś na to, że najmocniejszym punktem sprzedażowym w nowych urządzeniach ponownie będzie sztuczna inteligencja, a przede wszystkim poważnie zaktualizowany asystent Bixby, który spryt takich rozwiązań jak ChatGPT i Gemini połączy z pełną integracją i bezproblemową komunikacją z aplikacjami Samsunga.

Samsung Galaxy Unpacked 2025



📅 : January 22nd, 2025

🕙 : 10 a.m. PT

📍 : San Jose, California



Devices to be announced:

• Galaxy S25

• Galaxy S25+

• Galaxy S25 Ultra

• "Project "Moohan" XR headset teaser pic.twitter.com/EODr2h4A99